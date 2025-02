Parlamento in fermento: opposizioni minacciano di bloccare i lavori se Meloni non risponderà sull’affaire Almasri

Le opposizioni continuano a chiedere chiarimenti al governo sulla vicenda Almasri, minacciando di paralizzare l’attività parlamentare se non arriverà una risposta ufficiale in aula.

La richiesta di chiarimenti in aula sulla vicenda Almasri

La tensione tra il governo e le opposizioni è salita ulteriormente in queste ultime ore. Le dichiarazioni della capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Chiara Braga, hanno messo in evidenza la crescente frustrazione delle forze politiche di opposizione. Secondo Braga, la mancata convocazione della premier Giorgia Meloni in aula per riferire sull’arresto e il successivo rimpatrio del generale libico Almasri sarebbe inaccettabile. La Braga ha dichiarato che il suo gruppo non intende riprendere i lavori parlamentari se non ci sarà una risposta chiara e tempestiva sulla vicenda. “Non possiamo accettare la mortificazione del Parlamento”, ha affermato la capogruppo del Pd, ribadendo la richiesta di una convocazione urgente della Meloni.

La questione riguarda il rimpatrio del generale Almasri, arrestato in Italia e successivamente rispedito in Libia. Secondo le autorità italiane, Almasri rappresentava una minaccia per la sicurezza nazionale, ma le modalità e le circostanze dell’arresto e dell’espulsione sono al centro di un acceso dibattito politico. Le opposizioni, unite su questo fronte, chiedono da giorni che la Meloni si presenti in aula per chiarire il suo ruolo in questa vicenda.

Le conferenze dei capigruppo fissate per il 4 febbraio

La situazione si complica ulteriormente con la convocazione delle conferenze dei capigruppo di Camera e Senato, previste per il 4 febbraio. L’incontro servirà a discutere, tra gli altri temi, proprio del caso Almasri. Tuttavia, le opposizioni non sembrano convinte dalle rassicurazioni arrivate la scorsa settimana dal governo, che aveva promesso un’informativa sull’argomento. Secondo quanto affermato dalla Braga, e ribadito anche dagli esponenti di Sinistra Italiana e dal Movimento 5 Stelle, la questione non può essere trattata senza un intervento diretto da parte della Meloni, considerata la delicatezza e la rilevanza del caso.

Gli sviluppi giuridici e le indagini

Nonostante le pressioni politiche, il governo sta cercando di gestire la questione anche sul fronte giuridico. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sono entrati nel mirino delle indagini, con l’accusa di aver agito senza il dovuto rispetto delle procedure legali nel caso di Almasri. Entrambi i ministri sono finiti sotto inchiesta dalla procura di Roma, insieme alla Meloni e al sottosegretario Andrea Mantovano. Un’informativa sull’affaire era stata programmata la settimana scorsa, ma è stata rinviata a causa dell’iscrizione degli indagati nel registro delle indagini.

La situazione potrebbe evolversi rapidamente, con nuove sviluppi nelle indagini e un ulteriore inasprirsi dello scontro politico. Le opposizioni, intanto, non sembrano intenzionate a fare passi indietro, minacciando di bloccare i lavori del Parlamento se non arriveranno risposte concrete da parte del governo.