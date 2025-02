Caso Almasri, Conte in Parlamento si scaglio contro la Meloni, “Lei donna, madre e cristiana, ha liberato un boia”

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha duramente criticato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’intero governo per il caso del generale libico Almasri, accusato di crimini contro l’umanità e recentemente liberato e rimpatriato su decisione dell’esecutivo italiano.

Intervenendo alla Camera, Conte ha chiesto a Meloni di presentarsi in Parlamento per fornire chiarimenti sulla vicenda, affermando che la versione ufficiale del governo non è chiara e ha sollevato dubbi sulla trasparenza della decisione.

Il richiamo alla presidente Meloni

Secondo Conte, Meloni deve spiegare al popolo italiano perché ha permesso che Almasri, un uomo accusato di gravi crimini, tra cui lo stupro di bambini, fosse rimpatriato con un volo di Stato, ricevendo tutti gli onori. Il leader del M5S ha chiesto un’informativa urgente, criticando il governo per non aver affrontato adeguatamente la questione e per aver fatto prevalere una narrazione di “sicurezza nazionale” senza fornire dettagli concreti. “Solo lei può chiarire le motivazioni che espongono il nostro Paese a una vergogna nazionale e internazionale”, ha aggiunto.

La critica alla strategia del governo

Il leader del Movimento 5 Stelle ha anche accusato l’esecutivo di adottare una “strategia della distrazione” per sviare l’attenzione dal malcontento popolare riguardo a questioni come i tagli nelle buste paga, il caro bollette, la mancanza di azioni concrete per le imprese e le liste d’attesa nel settore sanitario. Inoltre, ha criticato la ministra Daniela Santanchè per la sua permanenza al governo nonostante le polemiche, definendola una vergogna per l’Italia.