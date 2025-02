Caso migranti in Albania, Marco Travaglio attacca la Meloni, “Una bufala molto costosa”

Durante il talk show Accordi&Disaccordi su Nove, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha criticato duramente la politica del governo Meloni sull’immigrazione, in particolare riguardo alla gestione dei migranti nel centro di Gjader in Albania.

A seguito della decisione della Corte d’Appello di Roma di rimandare indietro i migranti, Travaglio ha parlato di una “distrazione di massa” da parte del governo, accusandolo di non risolvere un problema che, a suo dire, è irrisolvibile senza un cambiamento radicale nelle politiche europee.

La critica alla gestione del governo Meloni

Secondo Travaglio, il governo italiano sta cercando di risolvere il problema dell’immigrazione con soluzioni che non affrontano realmente la questione. Il giornalista ha sostenuto che, anche se i giudici avessero dato ragione al governo Meloni permettendo il trattenimento dei migranti in Albania, ciò non avrebbe comunque risolto il problema. Con un centro che può ospitare al massimo 3000 persone, la soluzione proposta dal governo sarebbe insignificante di fronte ai 150.000 migranti che arrivano ogni anno in Italia. “È evidente che è una bufala molto costosa”, ha concluso Travaglio, sostenendo che non c’è una soluzione reale con l’approccio attuale.

L’appello a un cambio radicale in Europa

Il giornalista ha anche sollevato la questione di come la Meloni non stia facendo abbastanza per cambiare le politiche migratorie a livello europeo. Travaglio ha sottolineato che, nonostante l’Italia sia in una posizione di forza all’interno dell’Unione Europea, con una Premier che potrebbe fare pressioni sui paesi fondatori come la Francia e la Germania, il governo non sta cercando attivamente di ottenere un cambiamento nelle politiche migratorie europee.