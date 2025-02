Roberto Vannacci fedele alla Lega: “Non fonderei un mio partito” e apre alla sua candidatura per il centrodestra in Toscana

Roberto Vannacci, il generale e europarlamentare, ha chiarito le sue intenzioni politiche in un’intervista a La Verità, smentendo l’idea di creare un suo partito, nonostante le voci che lo vedevano come possibile fondatore di una nuova forza politica. Vannacci ha spiegato che la sua associazione, “Il mondo al contrario”, nata dopo la pubblicazione del suo libro nel 2023, non si trasformerà in un partito. Anzi, l’associazione si evolverà in un comitato culturale, prendendo ispirazione dalla “guerriglia”, ma senza gerarchie. L’obiettivo di Vannacci, ha sottolineato, è sempre stato quello di “raddrizzare il mondo” e la strada per raggiungere questo scopo è attraverso la Lega, partito al quale resta fedelissimo.

Fedele alla Lega, ma con uno sguardo alla Toscana

Sebbene non intenda fondare un nuovo partito, Vannacci non ha escluso la possibilità di candidarsi come governatore della Toscana. Ha chiarito che questa eventualità verrà valutata più avanti, insieme a Matteo Salvini, quando si traccerà la strategia per le elezioni regionali di quest’anno. Vannacci ha ricevuto un grande consenso dalla base della Lega, come testimoniano gli acclamanti saluti ricevuti durante il raduno di Pontida, dove è stato accolto con entusiasmo. Ha anche sottolineato il supporto che continua a ricevere durante i suoi incontri sul territorio, sia all’interno che al di fuori della Lega.

Lunga fedeltà alla Lega

Vannacci ha anche spiegato che se avesse voluto distaccarsi dalla Lega e fondare un nuovo partito, lo avrebbe già fatto. Ha rivelato che prima delle elezioni, in molti pensavano che se ne sarebbe andato, ma ha scelto di restare, ribadendo la sua fedeltà al partito. “Sono una persona che crede nella parola data”, ha concluso, sottolineando la sua determinazione a proseguire il percorso con la Lega, fino a quando non sarà tradito.