Speranza e il suo ennesimo errore: in Germania arriva un altro sostegno per l’AfD

Un nuovo capitolo nella saga degli errori politici di Roberto Speranza: il suo tweet sull’AfD scatena il caos nella sinistra tedesca.

L’intervento di Roberto Speranza e il suo effetto in Germania

Il dibattito politico in Germania è stato recentemente scosso da un’inattesa dichiarazione di Roberto Speranza, ex Ministro della Salute, noto per la sua gestione della pandemia in Italia. L’esponente del Partito Democratico ha pubblicato un tweet che ha scatenato molteplici reazioni: una foto della folla berlinese in protesta contro l’AfD accompagnata dal commento “Grazie Berlino!”. Una mossa che ha suscitato sconcerto, soprattutto tra coloro che si oppongono all’estrema destra tedesca.

Se l’ironia sul fatto che un politico come Speranza, fautore di restrizioni severe e lockdown, abbia pubblicato una foto di una manifestazione senza misure sanitarie, è quasi inevitabile, la vera critica riguarda l’approccio politico di fondo. La sinistra italiana e internazionale, rappresentata da Speranza, continua a trattare i movimenti di destra come se fossero una malattia da debellare, anziché una parte del panorama politico legittimo. E, mentre alcuni lo considerano un gesto di solidarietà a Berlino, in realtà il suo tweet potrebbe avere l’effetto contrario, rinforzando l’immagine dell’AfD come alternativa alla sinistra.

Un passato di supporti errati: Speranza e l’endorsement di Kamala Harris

Ma non è la prima volta che Roberto Speranza si trova ad essere protagonista di dichiarazioni politiche fuori luogo. Un episodio che resta impresso nella memoria è il suo sostegno alla candidatura di Kamala Harris durante la convention democratica di Chicago del 2024, dove Speranza si fece fotografare con il cartellone di supporto e rilasciò dichiarazioni ottimistiche sulla sua vittoria. Pochi mesi dopo, la realtà si è presentata ben diversa: la vittoria di Donald Trump e il disastro elettorale per i democratici americani, con Kamala Harris che ha subito una netta sconfitta.

Le analogie tra i due casi sono evidenti. In Germania, Speranza sembra ignorare le reali preoccupazioni dei cittadini, incentrate su temi come l’immigrazione e la sicurezza, che sono alla base del crescente consenso verso l’AfD. Nonostante le sue dichiarazioni abbiano un’aria di compatimento verso l’opposizione di destra, finiscono per rafforzare la narrazione che la sinistra non comprenda i veri problemi del paese. Invece di affrontare le preoccupazioni della gente, sembra puntare il dito verso chiunque si opponga alla sua visione politica.

L’atteggiamento del politico italiano rischia di ripetere l’errore già commesso negli Stati Uniti: concentrarsi sulla critica dell’avversario anziché sulle cause reali delle difficoltà economiche e sociali. Se in Stati Uniti non è riuscito a comprendere la rilevanza di temi come l’inflazione e l’immigrazione, in Germania sembra incapace di entrare nel merito dei problemi legati alla gestione delle migrazioni, uno dei punti centrali della politica dell’AfD.