Caso Parlato, Cruciani prende le difese di Criscitiello: “Surreale ma trasparente, tornerà a Sportitalia”

Il conduttore de La Zanzara commenta la polemica sul licenziamento di Manuel Parlato in diretta tv, difendendo la trasparenza di Criscitiello e criticando la gestione pubblica della vicenda.

Cruciani: “Benvenuti nel club delle shitstorm napoletane”

Il caso Manuel Parlato-Michele Criscitiello continua a far discutere nel mondo dell’informazione sportiva. Ad aggiungere il suo punto di vista è stato Giuseppe Cruciani, intervenuto in diretta su Sportitalia per commentare la vicenda. Con il suo stile provocatorio, il conduttore de La Zanzara ha esordito ironizzando:

“Benvenuti nel club delle shitstorm napoletane, io sono un esperto del vittimismo che viene da Napoli.”

“Licenziamento surreale, ma trasparente”

Cruciani ha analizzato il licenziamento in diretta di Parlato da parte di Criscitiello, sottolineando come la dinamica sia stata tanto surreale quanto cristallina nei suoi intenti:

“Ho visto, come tutti, le immagini di quello che è avvenuto negli studi di Sportitalia. È stato surreale e trasparente. Queste cose si fanno in privato e non si raccontano in pubblico.”

Secondo Cruciani, Criscitiello ha semplicemente esercitato il suo potere decisionale, scegliendo di proteggere un altro membro della redazione coinvolto nella polemica.

“Una persona ha il potere di fare quello che ha fatto, evidentemente si è sentito di proteggere un altro che lavorava per lui. Più trasparente di così, non si può.”

Il riferimento a Canale 21

Uno dei punti più discussi della vicenda è stata la frase con cui Criscitiello ha invitato Parlato a tornare a Canale 21, emittente napoletana per cui aveva lavorato in passato. Un passaggio che alcuni hanno interpretato come un’offesa.

Su questo Cruciani ha chiarito:

“Su Canale 21, cosa intendevi? Mica lo hai mandato a lavorare nella mera? Mica intendevi questo. È stata un’uscita di cuore e di pancia.”*

“Alla fine, Parlato tornerà a Sportitalia”

Cruciani ha poi concluso con una previsione sul futuro professionale di Parlato, ritenendo che l’episodio possa avere un epilogo più conciliatorio:

“Faccio una previsione: alla fine, Parlato tornerà a lavorare con Sportitalia.”

Un caso che continua a far discutere

Il licenziamento in diretta di Manuel Parlato resta un episodio senza precedenti nel giornalismo sportivo italiano. La trasparenza di Criscitiello viene letta in modi diversi: chi la considera un atto di onestà, chi invece un’umiliazione pubblica evitabile.