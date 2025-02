Bufera nel governo: le chat private di FdI con insulti a Salvini, “Bimbominkia, cialtrone e ridicolo”

Duro imbarazzo per la maggioranza dopo la pubblicazione di conversazioni interne di Fratelli d’Italia, in cui Salvini viene definito “bimbominkia” e la Lega “senza onore”. L’opposizione attacca, Salvini tace.

Il contenuto delle chat: insulti a Salvini e critiche alla Lega

Il governo si trova ad affrontare una crisi interna dopo la pubblicazione, da parte de Il Fatto Quotidiano, di chat riservate tra esponenti di Fratelli d’Italia in cui emergono giudizi pesantemente critici nei confronti del vicepremier Matteo Salvini e del suo partito.

Nelle conversazioni, che coprono un arco temporale dal 2018 al 2024, Salvini viene definito in vari modi offensivi, tra cui “bimbominkia”, “cialtrone” e “ridicolo”. Inoltre, lo si accusa di trattative segrete con Renzi per favorire Denis Verdini.

Tra i messaggi più controversi attribuiti alla premier Giorgia Meloni, spicca un passaggio risalente al febbraio 2020, in cui la leader di Fratelli d’Italia accusa la Lega di essere un partito inaffidabile:

“Secondo me il messaggio che va fatto passare, che è la verità, è che la Lega è un partito che non mantiene la parola data. Hai voglia a fare il partito di destra se non hai onore.”

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, fedelissimo di Meloni, avrebbe invece definito Salvini “ministro bimbominkia”, un termine che sta facendo il giro dei social, alimentando ironia e polemiche.

Le reazioni politiche: imbarazzo in FdI, opposizione all’attacco

La pubblicazione delle chat ha suscitato reazioni immediate, sia all’interno della maggioranza che nell’opposizione.

L’europarlamentare di FdI Nicola Procaccini ha tentato di minimizzare il caso, definendolo una violazione della privacy:

“Adesso mi date i vostri telefonini e vediamo cosa avete scritto sulle vostre chat. Vi rendete conto che viene fatto un libro su una chat privata? È una cosa illegale, ma voi questo problema non ve lo ponete.”

Più dura la risposta dell’opposizione. Matteo Renzi ha ironizzato su X:

“Questa è l’Italia oggi: un Paese che è governato dai bimbominkia e da persone senza onore per loro stessa ammissione. Chi si dimette oggi? Salvini o Fazzolari? O, meglio, tutti e due?”

Anche Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra ha criticato duramente l’accaduto, parlando di ipocrisia nella destra:

“Una sensazione di tristezza per l’ipocrisia che alberga nelle stanze della destra. E siamo ancor più preoccupati per i cittadini italiani, il cui destino è nelle mani di questi personaggi assolutamente inadeguati a prendersi cura del nostro Paese.”

Un colpo alla coesione del governo? Salvini resta in silenzio

Finora Matteo Salvini non ha commentato la vicenda. La sua reazione potrebbe essere decisiva per capire se la tenuta dell’alleanza tra Lega e Fratelli d’Italia sia compromessa o meno.

Questa fuga di messaggi arriva in un momento delicato per il governo, già alle prese con le tensioni sul caso Almasri e il dibattito sulle riforme costituzionali.