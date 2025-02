Imane Khelif non parteciperà ai Mondiali di boxe 2025: esclusione per mancato rispetto dei criteri

La pugile Imane Khelif, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, è stata nuovamente esclusa dai Mondiali di boxe femminili 2025, che si terranno a Nis, in Serbia, dal 9 al 16 marzo. La decisione, che ripropone vecchie polemiche, giunge dopo che la International Boxing Association (IBA) ha confermato che Khelif non soddisfa i criteri tecnici richiesti dall’organizzazione.

Imane Khelif esclusa dal Mondiale: il motivo è l’incompatibilità dei criteri

La vicenda che vede coinvolta Imane Khelif non è una novità. La pugile, che ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi, era già stata esclusa lo scorso anno dai Mondiali 2024 per la stessa ragione: i criteri di idoneità stabiliti dalla IBA differiscono da quelli del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che invece le aveva permesso di competere e vincere a Parigi.

Il Segretario Generale dell’IBA, Chris Roberts, ha chiarito la posizione dell’organizzazione, ribadendo che i criteri di ammissibilità non sono stati modificati: “Imane Khelif non è idonea per i nostri Campionati del Mondo, non soddisfa i criteri di ammissibilità. Il nostro regolamento tecnico stabilisce chiaramente i requisiti per l’evento e durante il Mondiale verranno effettuati anche dei test di idoneità di genere”.

Le polemiche sul caso Khelif

La decisione della IBA ha riacceso il dibattito che già lo scorso anno aveva generato molte polemiche. A differenza della IBA, che ha escluso Khelif dai suoi eventi, il CIO l’aveva ammessa senza problemi ai Giochi Olimpici, dove la pugile algerina ha conquistato la medaglia d’oro. Tuttavia, il contrasto tra le diverse organizzazioni sportive ha sollevato discussioni sulla correttezza dei criteri utilizzati.

Una delle vicende più discusse riguarda il suo incontro olimpico con Angela Carini. Durante il match, che è stato interrotto dopo soli 45 secondi con il ritiro della Carini, l’italiana dichiarò di non aver mai subito un colpo così forte in carriera. Queste parole fecero scalpore, e il caso arrivò addirittura all’attenzione di personaggi pubblici internazionali. Anche Imane Khelif, durante un’intervista a Rai 3 a “Lo Stato delle Cose”, commentò l’incidente dicendo: “Conosco bene Angela Carini, ma non me la prendo con lei. Piuttosto con chi ha messo una pressione eccessiva su di lei”.

La decisione dell’IBA non sembra aver trovato soluzione, con la pugile che si ritrova ancora una volta esclusa da una delle competizioni più prestigiose.