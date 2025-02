Uomini e Donne, Maurizio e Cristina lasciano lo studio, lui: “Mi alzo, ti prendo per mano e ti porto via con me”

Maurizio e Cristina, protagonisti del trono Over di Uomini e Donne, hanno deciso di uscire insieme dallo studio dopo essersi dichiarati pubblicamente il loro amore. I due hanno espresso la loro intenzione di continuare la storia lontano dalle telecamere.

La dichiarazione d’amore di Maurizio per Cristina

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda giovedì 6 febbraio, i riflettori si sono accesi su Maurizio e Cristina, due protagonisti del trono Over. La coppia, che si è conosciuta durante il programma, ha sorpreso il pubblico con una decisione tanto inaspettata quanto romantica: lasciare insieme lo studio per continuare la loro storia lontano dalle telecamere.

Maurizio, visibilmente emozionato, ha voluto esprimere i suoi sentimenti verso Cristina con parole che hanno toccato il cuore degli spettatori: “Mi hai dato la possibilità di vivere un percorso che mi ha fatto conoscere tante persone, un arricchimento straordinario. Ho avuto modo di conoscere alcune dame, in particolare Cristina. Lei per me è straordinaria, ha dei valori particolari, spiccati, nei confronti della famiglia. Ha un grande rispetto per le persone, le cose e per me. Ha una lealtà straordinaria”. Nonostante le interruzioni ironiche della critica di sempre, Tina Cipollari, che ha fatto notare il tono melodrammatico delle parole, Maurizio non si è lasciato intimorire e ha continuato, con voce rotta dall’emozione: “Sono particolarmente coinvolto sentimentalmente, abbiamo iniziato a frequentarci a inizio dicembre e subito c’era un’intesa, un feeling che ci ha portato a conoscerci sempre meglio. Non è facile trattenere l’emozione, mi ha fatto rivivere sentimenti che avevo dimenticato”.

Cristina risponde al gesto d’amore di Maurizio

A queste parole, Cristina ha risposto con un sorriso emozionato e un mazzo di rose che è stato portato in studio per lei. “Sto bene con lui, è tanto bello e non mi sono mai chiesta cos’è. Lo voglio vivere così e basta. Lui è gentile, premuroso, dolce e passionale, caratteristiche che mi piacciono e che sento vicine a me. Non cerco un uomo perfetto, ma spero di trovare un incastro perfetto con lui”, ha dichiarato Cristina. La sua risposta, sincera e senza fronzoli, ha mostrato quanto i due si siano avvicinati nel corso di queste settimane.

Alla fine, Maurizio ha preso la sua decisione definitiva: “Mi alzo, ti prendo per mano e ti porto via con me”, e, accompagnato da un bacio, ha condotto Cristina fuori dallo studio, lasciando un segno indelebile su questa edizione di Uomini e Donne.

Il gesto romantico, che ha visto il pubblico applaudire, ha chiuso un capitolo che ha tenuto molti spettatori con il fiato sospeso, lasciando però la speranza di un nuovo inizio per i due protagonisti.