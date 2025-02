Caso Almasri, il Governo della Meloni nel mirino, la Corte Penale Internazionale apre indagine sull’Italia

La Camera preliminare della CPI valuterà il mancato rispetto della richiesta di arresto e consegna del funzionario libico. L’Italia potrà presentare osservazioni.

L’annuncio della Corte Penale Internazionale

La Corte Penale Internazionale (CPI) ha avviato una procedura per esaminare la mancata esecuzione, da parte dell’Italia, della richiesta di arresto e consegna di Almasri, il funzionario libico su cui pendeva un mandato d’arresto internazionale.

A darne comunicazione è stato il portavoce della CPI, Fadi El Abdallah, il quale ha precisato che la questione è ora di competenza della Camera preliminare I.

L’Italia potrà presentare osservazioni

Secondo quanto riferito dal portavoce della Corte, l’Italia avrà l’opportunità di presentare osservazioni in merito alla vicenda, come previsto dal Regolamento 109(3) della CPI. Tuttavia, fino a quando la Camera preliminare I non si sarà pronunciata, la Corte non rilascerà ulteriori commenti.

El Abdallah ha inoltre chiarito che, in questa fase, la procedura non riguarda responsabilità individuali e non vi sono procedimenti contro specifiche persone, compresi la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, tutti attualmente sotto inchiesta da parte della Procura di Roma per la gestione del caso.

Denuncia contro il governo italiano all’Aia

Parallelamente, lo scorso 5 febbraio, un rifugiato sudanese ha depositato una denuncia alla Corte Penale Internazionale contro Meloni, Nordio e Piantedosi, accusandoli di aver ostacolato l’amministrazione della giustizia con la mancata consegna di Almasri.

Il portavoce della CPI ha precisato che l’Ufficio del Procuratore non commenta direttamente tali comunicazioni, ma ha ricordato che, ai sensi dello Statuto di Roma, qualsiasi individuo o gruppo può inviare informazioni alla Corte affinché vengano esaminate.