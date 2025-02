Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia mette il turbo, male il Pd, calano Lega e FI, stabile M5S

FdI in aumento al 29,2%, il Pd perde terreno e scende al 22,8%. Il caso Almasri non incide negativamente sul consenso del governo, ma la fiducia cala di 4 punti.

FdI in crescita, il Pd in calo

Secondo l’ultimo sondaggio YouTrend per Sky TG24, Fratelli d’Italia continua a consolidare il suo primato, crescendo dello 0,9% in un mese e raggiungendo il 29,2%. Il divario con il Partito Democratico si amplia, con i dem in calo dello 0,5%, ora al 22,8%. La distanza tra i due principali partiti è ora di 6,4 punti percentuali.

Stabile il Movimento 5 Stelle, che con un lieve calo dello 0,1% si attesta all’11,4%.

Forza Italia e Lega in flessione, Avs cresce leggermente

Nella coalizione di centrodestra, Forza Italia perde lo 0,5%, scendendo all’8,8%, mentre la Lega registra un calo dello 0,2%, fermandosi all’8%.

Tra i partiti minori, Alleanza Verdi Sinistra cresce dello 0,1%, attestandosi al 6,4%. Sotto la soglia del 3% si trovano:

Azione di Carlo Calenda al 2,9% (invariato),

di al (invariato), +Europa al 2,4% (+0,4%),

al (+0,4%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (+0,3%),

di al (+0,3%), Noi Moderati allo 0,7% (-0,3%).

Fiducia nel governo in calo di 4 punti

Nonostante il caso Almasri e l’inchiesta della Procura di Roma che coinvolge diversi esponenti dell’esecutivo, il consenso verso il governo Meloni resta solido. Tuttavia, la fiducia nell’esecutivo cala di 4 punti rispetto al 13 gennaio, attestandosi al 39%.

L’andamento del sondaggio conferma che le vicende giudiziarie non stanno incidendo negativamente sulla forza elettorale del centrodestra, che continua a mantenere un netto vantaggio sulle opposizioni.