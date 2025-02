Sondaggi febbraio 2025, Fratelli d’Italia al 30,6% e il Pd sprofonda sempre più giù al 24%: il distacco è sempre più netto

Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, continua a mantenere il primato nelle rilevazioni, segnando un notevole 30,6% nei consensi a livello nazionale. Mentre la situazione appare favorevole per la formazione di destra, il Partito Democratico, capitanato da Elly Schlein, sta attraversando una fase di difficoltà. La forza politica ha infatti visto un crollo, scendendo al 24%, con una distanza che si allarga, raggiungendo ben sei punti percentuali rispetto alla compagine di governo. Nonostante alcune difficoltà politiche interne, come il caso Almasri e il braccio di ferro con la magistratura, i numeri confermano una solida fiducia nel governo Meloni.

I numeri del governo e delle opposizioni

Secondo il sondaggio di EMG per Agorà, la situazione non è uniforme tra i partiti di governo e quelli di opposizione. Fratelli d’Italia non solo conserva il primo posto, ma mantiene anche un certo margine di vantaggio. In crescita anche Forza Italia, che ha guadagnato lo 0,4% in meno di una settimana, fermandosi all’8,6%. La Lega di Matteo Salvini, pur scendendo leggermente, si attesta comunque su un 8,9%, non scivolando sotto la soglia dell’8%. Tra gli altri partiti di centrodestra, continuano a segnare buoni numeri Noi Moderati, che si stabilizza all’1,4%.

Sul fronte delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte continua a mantenere una buona tenuta, con l’11,3% dei consensi, mentre Azione e Italia Viva segnano rispettivamente il 2,2% e il 2,7%. Alleanza Verdi e Sinistra Italiana si fermano al 6%, segnando un risultato relativamente stabile. In generale, la situazione politica appare favorevole al centrodestra, con numeri che sembrano favorire la coalizione governativa.

Un quadro in evoluzione, ma stabile per Meloni

In questo scenario, le dichiarazioni di Giorgia Meloni non sono mancate. Il Premier, pur tra le polemiche, ha sottolineato che “nonostante gli attacchi quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido”. Le rilevazioni di Supermedia YouTrend confermano questa stabilità, con Fratelli d’Italia che ha guadagnato uno 0,5% rispetto al mese precedente, posizionandosi al 30,1%. Le attività diplomatiche della Meloni, come il viaggio in Arabia Saudita e l’incontro a Washington, sono state considerate dagli analisti politicamente strategiche, ma gli sviluppi interni al partito continuano a rivestire un’importanza fondamentale nella lettura di questi numeri.

Con l’ulteriore avanzamento dei dati di consensi, Giorgia Meloni e la sua coalizione sembrano poter affrontare con maggiore fiducia i prossimi mesi, mentre Elly Schlein e il suo Partito Democratico dovranno affrontare sfide interne per recuperare terreno nelle prossime rilevazioni.