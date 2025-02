Sanremo 2025: Giorgia vince il premio delle cover insieme ad Annalisa ma Selvaggia Lucarelli le boccia

La critica di Selvaggia Lucarelli sulla serata delle cover di Sanremo 2025 ha sollevato discussioni, con giudizi negativi su alcune esibizioni e promozioni per altre.

La performance di Giorgia e Annalisa sotto la lente di Selvaggia Lucarelli

Nel corso della serata delle cover di Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato critiche, esprimendo un giudizio severo sulla performance di Giorgia e Annalisa che ha vinto la serata. Le due cantanti hanno proposto una versione del brano “Skyfall”, ma secondo l’opinionista non c’era nulla di innovativo. In una dichiarazione rilasciata a Alessandro Cattelan, Lucarelli ha dichiarato: “L’avevo già scritto prima che vincessero: sembra una gara di canto, non ho visto contaminazione, voto zero. E sono quelle che hanno vinto”. La sua valutazione è stata durissima, senza apprezzamento per l’interpretazione proposta dalle due artiste, che sono riuscite comunque a conquistare la vittoria in quella serata.

Simone Cristicchi e Amara bocciati per la loro versione di ‘La cura’

Nel suo consueto stile diretto e senza mezzi termini, Selvaggia Lucarelli ha criticato anche un altro momento della serata. Riferendosi all’esibizione di Simone Cristicchi e Amara, che hanno presentato una versione molto personale e spirituale del brano “La cura” di Franco Battiato, la giornalista ha parlato di un “picco glicemico” per l’intensità emotiva della performance. “Troppa roba triste”, ha commentato Lucarelli, lasciando intendere che l’esecuzione non l’avesse convinta. Nonostante ciò, ha comunque assegnato un voto più alto rispetto alla performance di Giorgia e Annalisa, fissandolo a sei.

Promosse altre esibizioni e il silenzio su Fedez

Anche se Lucarelli ha espresso giudizi critici nei confronti di alcuni artisti, ha mostrato maggiore apprezzamento per altri duetti. In particolare, ha elogiato le performance di Arisa e Irama, Rocco Hunt e Clementino, Francesco Gabbani e Francesco Tricarico, che hanno convinto più di altri concorrenti. Interessante notare che, al momento, non ci sono stati commenti da parte sua riguardo l’esibizione di Fedez e Marco Masini, che hanno proposto la loro versione di “Bella Stronza”, un brano molto apprezzato dal pubblico. In particolare, il pezzo ha suscitato interesse per le frasi enigmatiche che Fedez ha dedicato a una figura femminile, probabilmente Angelica Montini, secondo alcune indiscrezioni. Nonostante l’interesse suscitato dal brano, Lucarelli ha scelto di non esprimere alcun giudizio su questa performance, almeno per il momento.

La serata delle cover di Sanremo 2025 è stata caratterizzata da esibizioni contrastanti, con opinioni forti e diverse da parte di critici e pubblico.