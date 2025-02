Sanremo 2025: Olly vince il Festival, battuto Lucio Corsi

Un esito inaspettato segna il 75esimo Festival di Sanremo. Il giovane Olly sorprende tutti e trionfa, superando anche il favorito Lucio Corsi.

La vittoria di Olly: la sorpresa di Sanremo

Il 75esimo Festival di Sanremo ha riservato una clamorosa sorpresa. Olly, giovane cantante genovese ed ex concorrente di Amici, ha conquistato la vittoria con il brano “Balorda nostalgia”, superando avversari ben più esperti e favoriti. La sua affermazione è stata il risultato di una performance intensa e un mix di voti favorevoli da parte della sala stampa, del televoto e delle radio, che lo hanno consacrato come il vincitore assoluto di questa edizione.

Olly, al termine della finale, ha espresso una grande emozione: “Sembro preso male, ma sono felicissimo. Papà e mamma, è accaduto!” ha dichiarato, quasi sotto choc, dopo aver ricevuto il premio. Un riconoscimento che ha sorpreso anche i più scettici, considerando che il giovane artista non era tra i favoriti alla vigilia dell’evento.

Lucio Corsi e il podio: una battaglia per la vittoria

Alle spalle di Olly si è piazzato Lucio Corsi, cantautore apprezzato per la sua carriera ormai consolidata, che ha ricevuto un ampio consenso con la canzone “Volevo essere un duro”. Anche lui ha ottenuto grandi consensi, ma non è riuscito a battere il giovane outsider. Corsi, seppur deluso dalla posizione, ha comunque ricevuto i complimenti di Olly, che ha definito il suo avversario come “un cantautore potentissimo”. Il suo secondo posto rappresenta una conferma della sua carriera artistica, anche se non è riuscito a centrare la vittoria.

La classifica finale ha visto anche l’amaro piazzamento di alcuni dei nomi più attesi. Giorgia, data tra le favorite, si è fermata alla sesta posizione, mentre Achille Lauro, altro grande protagonista del Festival, ha chiuso addirittura in settima posizione. Simone Cristicchi, con “Quando sarai piccola”, si è piazzato quinto, mentre Brunori Sas, con il suo “L’albero delle noci”, ha ottenuto il terzo posto.

Anche il sistema di votazione, che include il televoto, le giurie della sala stampa e delle radio, ha avuto un ruolo fondamentale nell’esito finale. La miscelazione dei diversi pareri ha prodotto risultati inaspettati, facendo emergere Olly come un vincitore inatteso.

Le sorprese del Festival: tra premi e interpretazioni

La finale di Sanremo ha anche visto la premiazione di altri artisti, con Fedez che ha ricevuto il quarto posto e Simone Cristicchi il quinto. Giorgia, sebbene non sia riuscita ad arrivare sul podio, ha ricevuto il premio Tim per la sua carriera, con una standing ovation del pubblico presente al teatro Ariston. Un momento che ha emozionato tutti e che ha sottolineato la stima verso la cantante romana.

Non sono mancati momenti di alta tensione e spettacolo, con la presenza di diversi ospiti e performance live, che hanno arricchito la serata finale. Tra gli altri, Mahmood ha presentato il suo nuovo singolo, mentre la Gialappa’s Band ha intrattenuto il pubblico con il suo consueto umorismo.

Il Festival di Sanremo 2025, dunque, è stato ricco di emozioni, incertezze e colpi di scena, con Olly che ha saputo sorprendere tutti e portarsi a casa la vittoria più desiderata.