Conte durissimo sulla Meloni: “Sembra una ragazza pon pon di Trump, Italia irrilevante a livello internazionale”

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, critica duramente la politica estera del governo, accusando la premier Giorgia Meloni di essere solo una gregaria di Trump e Musk. Secondo l’ex premier, l’Europa e l’Italia hanno fallito nel definire una strategia autonoma, rendendosi irrilevanti sullo scenario internazionale.

“L’Italia è solo un satellite di Washington”

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Conte ha espresso il suo disappunto per l’approccio del governo sulle crisi internazionali, in particolare sulla guerra in Ucraina:

“Meloni e soci hanno pensato di vincere con le armi, mentre invece avrebbero potuto vincere solo con la politica e la diplomazia, diventando protagonisti nel negoziato per un nuovo orizzonte di pace e sicurezza”, ha dichiarato l’ex premier.

Conte accusa la presidente del Consiglio di sottomissione agli interessi americani, sostenendo che il suo governo non abbia una reale indipendenza strategica:

“Meloni ha già scelto: farà la gregaria a vita, ieri di Biden che la baciava in fronte, oggi di Trump e Musk, di cui fa la cheerleader. E continuerà in questo ruolo subalterno, adempiendo ai compiti che le vengono chiesti”.

Critiche alla politica estera italiana

L’ex premier ha poi attaccato alcune delle decisioni più discusse del governo Meloni:

Il sostegno incondizionato a Netanyahu nella guerra in Medio Oriente

nella guerra in Lo strappo con la Cina sul progetto della Via della Seta

sul progetto della L’adesione totale alle scelte di Washington, senza una strategia autonoma per l’Italia e l’Europa

“Altro che ‘schiena dritta’, altro che ‘sovranismo’: siamo solo degli irrilevanti satelliti nella galassia di Washington”, ha affermato Conte.

L’alternativa di Conte: “Rompere la tenaglia business-armi”

Se fosse lui al governo, Conte ha dichiarato che promuoverebbe un’iniziativa politica per fermare l’escalation militare e contrastare la logica di business legata agli armamenti:

“Trump si muove secondo un approccio transattivo, un deal con la Russia per fermare le spese, uno con l’Ucraina sulle terre rare, e l’Europa che paga la ricostruzione a piè di lista. Noi dobbiamo spezzare questa tenaglia e tornare protagonisti con la politica”.

Meloni replicherà all’attacco di Conte?

Le parole del leader M5S segnano un nuovo scontro frontale con il governo. Resta da vedere se Giorgia Meloni risponderà alle accuse o continuerà sulla sua linea di politica estera, puntando sul rafforzamento dei legami con gli Stati Uniti e sulla difesa dell’atlantismo come pilastro della strategia italiana.