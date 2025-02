Domenica In, bufera su Mara Venier: troppo spazio ad Achille Lauro, scoppia la polemica sui social

La puntata speciale di Domenica In dedicata al post-Sanremo 2025 finisce nel mirino del pubblico. La lunga intervista ad Achille Lauro ha scatenato le critiche: “Mezz’ora per lui, due minuti agli altri”.

Il caso: troppo spazio a Achille Lauro

Come da tradizione, il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo, il programma di Mara Venier ha ospitato tutti i cantanti in gara. Ma in apertura di puntata, il palcoscenico principale è stato dedicato a Achille Lauro, uno dei protagonisti di questa edizione, che – come Giorgia – non ha raggiunto il podio.

La scelta di riservare al cantante una lunga chiacchierata, con diversi filmati e commenti, ha però sollevato malumori tra il pubblico, soprattutto sui social, dove gli utenti hanno criticato la disparità di trattamento rispetto agli altri artisti.

L’ira del pubblico sui social

Su X (ex Twitter) la polemica è esplosa in pochi minuti:

“Mezz’ora con Achille Lauro, che per carità mi piace pure, e due minuti con gli altri, zia Mara non si smentisce mai”, ha scritto un utente.

Un altro ha aggiunto: “Si comincia con Achille con tre filmati e diciassette commenti di cui tre doppi (contati) e poi arrivano gli altri e li caccia via perché non c’è tempo. Dai Mara, a me piace AL, ma dai spazio a tutti”.

Molti telespettatori hanno sottolineato che, a causa del tempo dedicato a Lauro, diversi artisti hanno avuto solo pochi minuti per intervenire, alimentando ulteriormente il malcontento.

Un’altra polemica post-Sanremo?

Il caso rischia di trasformarsi in un’altra polemica post-Festival, dopo quelle già scoppiate in merito alla mancanza di donne nella top five e alle tensioni su alcune dichiarazioni politiche degli artisti.

Per ora, Mara Venier non ha replicato alle critiche, ma la sensazione è che la discussione continuerà a far parlare nei prossimi giorni.