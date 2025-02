“DiMartedì”, Bersani stronca Giorgia Meloni: “Non è né carne, né pesce”

Pier Luigi Bersani non usa mezzi termini per criticare il discorso del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, e ancor di più la reazione della premier Giorgia Meloni. Intervenendo a DiMartedì su La7, l’ex leader del Pd ha definito le parole di Vance “allucinanti”, aggiungendo:

Secondo Bersani, il discorso di Vance ha distorto il concetto di liberalismo, mettendo in discussione la libertà di espressione in Europa e attaccando le politiche migratorie. L’ex ministro ha replicato con sarcasmo:

Bersani ha poi sottolineato una contraddizione fondamentale:

“Si capisce che per Vance gli illiberali non sono i neonazisti, cioè quelli che minimizzano l’Olocausto, ma sono quelli che non accettano di fare un accordo politico con loro.”

Ha quindi ricordato che i valori fondanti dell’America sono quelli scritti nella Dichiarazione di Indipendenza:

Sul posizionamento della premier Giorgia Meloni tra Europa e Stati Uniti, Bersani ha ironizzato:

“Giorgia Meloni fa il ponte, no? Questa storia del ponte lasciamola ai nostri telegiornali, che, per amor di Dio, ce la raccontino pure, ma è una cosa grottesca. Questa storia di stare un po’ con Trump e un po’ con l’Europa finisce che non stai né con Trump, né con l’Europa. Non sei né carne né pesce.”