Vannacci: “Divisivo? Ne vado fiero. Il mio fine? Raddrizzare il mondo”

L’ex generale Roberto Vannacci, ora eurodeputato della Lega, continua la sua offensiva politica senza mezzi termini. Durante l’evento “L’Europa al contrario”, organizzato dalle associazioni Vincenzo Gioberti e Il Nord X Vannacci all’Auditorium della Camera di Commercio, ha parlato di guerra in Ucraina, politica internazionale e immigrazione, davanti a una platea gremita, tra cui diversi consiglieri comunali e regionali del centrodestra e rappresentanti del mondo produttivo.

Vannacci si è presentato con il suo stile diretto:

Un’identità che lo ha reso una delle figure più discusse della scena politica italiana.

L’ex generale ha attaccato l’approccio europeo al conflitto russo-ucraino, accusando l’Unione di non aver mai cercato una vera soluzione diplomatica:

“Si sono tutti sbracciati per la pace e ora che c’è un’iniziativa in tal senso, abbiamo una pletora di attori internazionali che spingono per la guerra.”