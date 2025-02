Sanità, l’annuncio della Meloni: “Fondo sanitario a 136,5 miliardi nel 2025, stanziamenti record”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia investimenti senza precedenti per la sanità pubblica, con un aumento del Fondo sanitario nazionale e nuovi finanziamenti per ospedali e specializzandi.

Aumento del Fondo sanitario e nuovi investimenti

Il governo ha destinato risorse record alla sanità, portando il Fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi di euro nel 2025, con una spesa pro capite di 2.317 euro. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato per la Giornata nazionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie.

“Con gli Accordi di Coesione stipulati in questi anni con le Regioni abbiamo messo a disposizione un miliardo e 300 milioni di euro per investimenti negli ospedali e, con la revisione del PNRR, abbiamo liberato ulteriori 750 milioni da destinare sempre alla sanità”, ha aggiunto la premier.

Un sostegno agli specializzandi di area non medica

Nel suo intervento, Meloni ha sottolineato anche l’approvazione di un emendamento parlamentare che introduce un compenso per gli specializzandi di area non medica, con un finanziamento di 30 milioni di euro.

“Dopo decenni di attesa, abbiamo voluto compiere una piccola ma grande rivoluzione, riconoscendo un sostegno economico a professionisti come farmacisti, psicologi, biologi, odontoiatri, chimici, fisici e veterinari, che finora non avevano beneficiato né di un percorso formativo ben delineato, né di un adeguato riconoscimento”, ha affermato la premier.

“Il Servizio Sanitario Nazionale è un’eccellenza da proteggere”

Infine, la presidente del Consiglio ha ribadito l’importanza di tutelare il Servizio Sanitario Nazionale, sottolineando il ruolo essenziale delle professioni sanitarie e sociosanitarie.

“L’Italia può vantare un’infrastruttura di eccellenza come il Servizio Sanitario Nazionale e le professioni sanitarie rappresentano la colonna portante di questo sistema, che è nostro dovere proteggere, valorizzare e rafforzare”, ha dichiarato Meloni, evidenziando come il sistema sanitario italiano sia riconosciuto a livello internazionale per i suoi principi di universalità, uguaglianza e solidarietà.