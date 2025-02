Guerra in Ucraina, a sorpresa Giuseppe Conte si schiera con Trump, “Smaschera tutta la propaganda bellicista dell’Occidente”

Le dichiarazioni di Donald Trump sulla guerra in Ucraina agitano il dibattito politico in Italia, con reazioni contrastanti tra Elly Schlein, Giuseppe Conte e Carlo Calenda.

Schlein attacca Meloni, Conte appoggia la linea di Trump

L’ex presidente degli Stati Uniti ha riportato con forza il tema del conflitto ucraino al centro del dibattito internazionale, criticando la strategia occidentale e il ruolo di Volodymyr Zelensky. In Italia, le sue dichiarazioni hanno acceso il confronto tra le forze di opposizione.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha puntato il dito contro la premier Giorgia Meloni, chiedendole di chiarire la sua posizione in Parlamento: “Ha deciso di indossare la maglia dell’Europa o il cappellino di Trump?”.

Diversa la reazione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha espresso una posizione più vicina alle parole di Trump: “Con ruvidezza smaschera tutta la propaganda bellicista dell’Occidente sull’Ucraina e dice una verità che noi stiamo dicendo da tre anni, ossia che battere militarmente la Russia era irrealistico”.

L’attacco di Calenda a Conte: “Un traditore dell’Europa”

Le parole di Conte non sono passate inosservate e hanno scatenato la dura reazione del leader di Azione, Carlo Calenda, che ha accusato l’ex premier di appoggiare una narrazione distorta del conflitto:

“Trump ha mentito. Ha mentito su chi ha iniziato la guerra; ha mentito sull’entità degli aiuti americani; ha mentito sul consenso di Zelensky. Trump vuole tornare a fare affari con la Russia e vessare l’Europa, Italia compresa”, ha scritto Calenda sui social.

Il leader di Azione ha poi attaccato frontalmente Conte, sostenendo che il suo sostegno alla linea di Trump e Putin sia incompatibile con qualsiasi collaborazione parlamentare: “Se il Partito Democratico ne prenderà atto e avrà il coraggio di rompere ogni legame con i 5 Stelle, allora si potranno trovare convergenze. Altrimenti costruite pure la coalizione della sinistra per Trump e Putin“.

Uno scenario politico in fermento

Le posizioni assunte dai principali esponenti dell’opposizione mostrano una frattura sempre più netta sulla politica estera e il ruolo dell’Italia nel conflitto in Ucraina. Il dibattito potrebbe avere ripercussioni non solo a livello parlamentare, ma anche sulle alleanze politiche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.