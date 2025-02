Standing Ovation per la Meloni al CPAC: “Orgogliosa di rappresentare l’Italia, la sinistra radicale vuole cancellare la nostra identità”

Intervento in videocollegamento della premier alla convention dei conservatori americani. Meloni rivendica i successi del governo, attacca la sinistra e rilancia l’alleanza con Trump.

Meloni al CPAC: “Orgogliosa di rappresentare l’Italia”

In un intervento in videocollegamento, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato alla platea del CPAC, la convention dei conservatori americani in corso a Washington. Dopo aver salutato i presenti e ribadito il suo legame con il movimento, la premier ha sottolineato l’importanza della relazione tra Italia e Stati Uniti, definendola un’alleanza “forgiata dalla storia e dai valori condivisi”.

“Sto dedicando tutta me stessa all’Italia, lavoriamo per restituire al nostro Paese il posto che merita nel mondo“, ha dichiarato Meloni, evidenziando le riforme attuate dal governo. “L’Italia sta crescendo, gli indicatori economici migliorano e la disoccupazione è ai minimi storici”.

Critiche alla sinistra e difesa dei valori conservatori

Nel suo discorso, Meloni ha rivolto attacchi diretti alla sinistra e alle élite globaliste, accusandole di voler limitare le libertà individuali e di promuovere politiche imposte dall’alto.

“A differenza della sinistra, noi conservatori ci fidiamo dei cittadini. Non vogliamo educarli o costringerli ad accettare politiche imposte dall’alto“, ha affermato, lodando il CPAC per aver creato una rete globale capace di dare voce ai conservatori di tutto il mondo.

Meloni ha poi ribadito la sua visione dell’Occidente come “civiltà fondata sulla filosofia greca, il diritto romano e i valori cristiani”. Ha messo in guardia dai pericoli della cancel culture e dell’ideologia woke, accusando la sinistra radicale di voler cancellare l’identità culturale dei popoli occidentali.

“Non ci vergogneremo mai di ciò che siamo. Difenderemo la nostra identità e la nostra storia“, ha ribadito.

L’Europa, Trump e il futuro dell’Occidente

Meloni ha poi parlato del rapporto tra Stati Uniti ed Europa, rilanciando l’importanza di un’alleanza solida tra le due sponde dell’Atlantico.

“Non esiste Occidente senza America, ma non esiste Occidente nemmeno senza Europa“, ha sottolineato, rispondendo a chi teme un allontanamento tra le due potenze. Ha inoltre espresso fiducia nel ritorno di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti, convinta che lavorerà per rafforzare i legami con l’Europa e con il suo governo.

Nel finale, la premier ha esortato i conservatori a continuare la battaglia politica e culturale per difendere la libertà:

“La scelta è semplice: vogliamo arrenderci al declino o combatterlo? Io ho fatto la mia scelta e so che non sono sola in questa battaglia“.

Le sue parole hanno ricevuto un’ovazione dal pubblico presente al CPAC, segno di un forte sostegno internazionale alla sua linea politica.