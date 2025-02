Grande Fratello: Iago Garcia eliminato, Jessica Morlacchi prima finalista

Il 24 febbraio, la puntata del Grande Fratello ha visto l’eliminazione di Iago Garcia e l’elezione di Jessica Morlacchi come finalista. Cinque concorrenti sono stati messi in nomination.

Iago Garcia esce dal gioco: il televoto non lo salva

Il 24 febbraio, la puntata del Grande Fratello ha visto un’altra eliminazione importante, quella di Iago Garcia, che non è riuscito a superare il televoto. Il suo destino è stato deciso dal pubblico che lo ha posto in una competizione con Chiara Cainelli, Giglio, Mattia Fumagalli e Shaila. Con un 17,63% dei voti, Iago è stato eliminato, mentre Chiara ha ottenuto il 23,03%, Giglio il 20,2%, Mattia il 19,89% e Shaila il 19,32%. La sua uscita ha segnato uno dei momenti più discussi della serata, poiché l’attore ha avuto un percorso che aveva suscitato non poche polemiche durante il programma.

Jessica Morlacchi si guadagna la finale: il verdetto del televoto flash

Nel corso della stessa puntata, è arrivata una delle decisioni più attese: la proclamazione della seconda finalista. Dopo una serie di salvataggi e un televoto flash, Jessica Morlacchi ha trionfato e ha conquistato il suo posto per l’ultima fase del gioco. La sfida era tra le donne della Casa, ed erano in lizza Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Jessica Morlacchi e Helena Prestes. Al termine della votazione, il pubblico ha deciso che fosse Jessica Morlacchi a meritare di accedere alla finale, diventando la prima donna ad aggiudicarsi il traguardo. La sua vittoria ha rappresentato una delle sorprese più gradite, considerando l’intensità della competizione e il livello delle altre concorrenti.

Le nomination: cinque concorrenti rischiano l’eliminazione

Come di consueto, anche nella puntata del 24 febbraio, è stato il momento delle nomination. Il meccanismo di nomina è stato, come sempre, diviso tra quelle palesi e quelle segrete fatte nel confessionale. A fare i nomi sono stati diversi concorrenti: Mariavittoria ha nominato Amanda Lecciso, Federico ha scelto Chiara Cainelli, mentre Mariateresa Ruta ha puntato su Zeudi Di Palma. Inoltre, anche Tommaso e Helena Prestes hanno partecipato al giro di votazioni. Alla fine, cinque concorrenti sono finiti in nomination: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Il verdetto finale sulla loro permanenza in gioco sarà deciso dal pubblico, in una prossima puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena.