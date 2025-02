Fedez e Corona, il retroscena prima di Sanremo 2025: tensioni e promesse non mantenute

Fedez avrebbe potuto rinunciare alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 a causa di un video pubblicato da Fabrizio Corona, che toccava temi delicati riguardanti Chiara Ferragni.

Il tentativo di bloccare il video

La vigilia del Festival di Sanremo 2025 è stata segnata da un episodio teso che ha coinvolto Fedez e Fabrizio Corona. Il rapper, poco prima di salire sul palco del Teatro Ariston, ha cercato in ogni modo di fermare la pubblicazione del secondo episodio della serie “Falsissimo”, una produzione che avrebbe trattato temi controversi, tra cui i presunti tradimenti della moglie Chiara Ferragni. Il video, che sarebbe dovuto uscire il 10 febbraio, conteneva affermazioni pesanti e inedite, alimentando ulteriori speculazioni sul matrimonio tra i due.

In una telefonata intercorsa tra i due, Fedez ha cercato di convincere Corona a non pubblicare il materiale, mostrando visibilmente la sua frustrazione. “Non ne posso più di sentire questo, ti chiedo di non far uscire niente, pensa ai miei figli”, ha dichiarato il rapper. Fabrizio Corona, tuttavia, non ha accolto la richiesta, sostenendo che la puntata in programma riguardava aspetti legali e non personali. Nonostante le promesse iniziali, l’ex re dei paparazzi ha confermato che il video sarebbe comunque stato rilasciato.

La reazione di Fedez e l’uscita del video

Quando il video è stato effettivamente pubblicato, Fedez ha cercato di mantenere la calma e di concentrarsi sulla sua partecipazione al Festival, ma la delusione era palpabile. Convinto che Corona avesse mantenuto la sua parola, Fedez si è preparato per la sua esibizione, ma la delusione per il tradimento subito ha pesato sulla sua mente.

In un’altra conversazione, dopo l’uscita del video, il rapper ha accusato Corona di essere un “manipolatore”, definendo la sua azione come una mossa calcolata. “Sei il manipolatore più bravo che conosca”, ha detto, esprimendo il suo disappunto. La tensione tra i due è emersa ulteriormente con l’aggiunta di dichiarazioni dure e dure risposte. Durante un ritorno in macchina da Sanremo, Fedez non ha esitato a chiamare Corona un “infame”, sottolineando il tradimento subito.

Nonostante la controversia, il rapper ha trovato il modo di riprendersi, concentrandosi sul Festival e sul suo debutto all’Ariston. La sua esibizione è stata apprezzata e ha attirato l’attenzione per il suo look particolare, con gli occhi completamente neri, un effetto visivo che ha generato numerose speculazioni.

Con la pubblicazione di “Falsissimo”, Corona ha alimentato ulteriori polemiche, ma anche portato alla luce le difficoltà di una relazione che sembrava ormai sotto il microscopio mediatico. Tuttavia, a quanto pare, Fedez ha deciso di non lasciarsi abbattere e ha continuato a lottare per la sua carriera musicale, senza lasciare che la controversia intaccasse il suo percorso.