Nicola Barbato va a dormire con un pò di febbre ma non da più cenni di vita, morto nel sonno a 49 anni

Il 49enne, molto conosciuto nella comunità, si è spento improvvisamente nella sua abitazione. Incredulità tra amici e colleghi della Navigarda.

Malore improvviso nel sonno

Nicola Barbato, 49 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione a San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda. Negli ultimi giorni non si sentiva bene, aveva qualche linea di febbre e un malessere persistente, ma nulla che potesse far presagire una tragedia. Si è addormentato e non si è più svegliato. Secondo i primi riscontri, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore improvviso.

La notizia ha lasciato senza parole familiari, amici e colleghi, che in queste ore si stringono attorno alla sua famiglia per l’ultimo saluto.

Il ricordo di amici e colleghi

Nicola Barbato era una persona molto conosciuta e apprezzata nella comunità