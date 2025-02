Giuseppe Conte diretto contro la Santanchè, “L’Italia non può permettersi Ministri disonesti”

Giuseppe Conte ha attaccato duramente la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti.

“L’Italia non può permettersi ministri e sottosegretari sotto accusa, addirittura ora anche per la circolazione di borse contraffatte”, ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, facendo riferimento alle inchieste che coinvolgono Santanchè.

L’ex premier ha poi risposto alle parole della ministra, che in precedenza aveva accusato le opposizioni di “odiare la ricchezza”:

Conte ha inoltre respinto le accuse di doppi standard da parte della maggioranza:

“Respingiamo la solidarietà pelosa che ci viene da lei. Noi sappiamo distinguere quando un sindaco è chiamato a rispondere per un evento tragico per colpa e non per dolo, non per disonestà”.