Giancarlo Magalli svela il suo dolore più grande “Mia moglie mi tradì con il suo psichiatra”

Il conduttore tv ha raccontato il momento più difficile della sua vita sentimentale, svelando il ruolo di uno psichiatra nella fine del suo matrimonio.

Il matrimonio e la crisi con Valeria Donati

Durante un’ospitata nel programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, Giancarlo Magalli ha ripercorso uno dei momenti più dolorosi della sua vita privata: la fine del matrimonio con Valeria Donati, sposata nel 1989 e madre di sua figlia Michela, nata nel 1994. Dopo quasi vent’anni insieme, la loro unione si è conclusa ufficialmente con il divorzio nel 2008, ma la causa della rottura, secondo il presentatore, sarebbe da attribuire all’interferenza di una terza persona.

“C’entra sempre qualcuno nelle separazioni, in un modo o nell’altro“, ha dichiarato Magalli, raccontando che nella loro relazione si sarebbe inserito un uomo che avrebbe influenzato la sua ex moglie, spingendola a interrompere il matrimonio.

Il ruolo di uno psichiatra nella separazione

Secondo il racconto del conduttore, la fine del rapporto con Valeria Donati sarebbe stata provocata dall’intervento di uno psichiatra che, anziché aiutarla in un periodo di stress, avrebbe approfittato della situazione:

“Era un medico psichiatra che doveva aiutarla a superare un momento difficile, invece fece tutt’altro. La convinse che la nostra storia era sbagliata e che doveva interromperla. Poi si scoprì che questi buoni consigli li dava perché voleva approfittarsene“, ha spiegato Magalli.

Il conduttore ha rivelato che tra il medico e la sua ex moglie sarebbe poi iniziata una relazione: “Purtroppo sono stati insieme. Io mi sono dovuto fare da parte e quello fu il più grande dolore della mia vita. Anche per lei, perché si rivelò ‘poca cosa’”.

Il tentativo di denuncia e il rapporto attuale

Magalli ha confessato di aver provato a denunciare il medico all’Ordine dei Medici, senza ottenere alcun risultato:

“Io lo incontrai e gli dissi ‘Se non te ne vai ti meno qua’. Lo odiavo a morte. Poi andai all’Ordine dei Medici per denunciarlo, ma mi risposero: ‘Che lo denunci a fare? Al massimo gli facciamo una lettera’“, ha raccontato con amarezza.

Nonostante la delusione e il dolore vissuto, nel tempo il rapporto tra Magalli e la sua ex moglie è migliorato, fino a trasformarsi in una solida amicizia. “Provai a riconquistarla, aspettai che questo sciagurato si levasse di mezzo. Lei si accorse che non era la persona giusta. L’amicizia è tornata, ma non siamo più tornati insieme”, ha aggiunto.

Oggi i due sono rimasti in buoni rapporti e trascorrono ancora del tempo insieme, soprattutto in occasioni speciali come il Natale, anche in presenza dell’attuale compagno di Valeria Donati. Magalli ha concluso con una confessione sentita: “Lei è stata il mio grande amore”.