Forum, Barbara Palombelli commuove il pubblico: “Eleonora ci sta per salutare”

La conduttrice chiude la puntata con un messaggio dedicato a Eleonora Giorgi, gravemente malata. Accanto a lei il figlio Paolo Ciavarro.

L’emozionante dedica di Palombelli

Momento di grande commozione nell’ultima puntata di Forum, andata in onda mercoledì 26 febbraio su Canale 5. Al termine della trasmissione, Barbara Palombelli ha rivolto un pensiero a Eleonora Giorgi, storica attrice romana, che dal 2023 combatte contro un tumore al pancreas e che attualmente si trova ricoverata in una clinica di Roma per sottoporsi alla terapia del dolore.

“Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio. Eleonora ci sta per salutare. E noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta. Come sapete, noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani”, ha dichiarato la conduttrice.

Parole che hanno toccato profondamente il pubblico, con Paolo Ciavarro che, visibilmente emozionato, ha ascoltato il messaggio con un sorriso malinconico.

L’ultima intervista di Eleonora Giorgi

Nei giorni scorsi, Eleonora Giorgi aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui aveva parlato apertamente della sua malattia e della consapevolezza di avere ormai poco tempo a disposizione. Un racconto toccante, in cui l’attrice aveva mostrato grande lucidità e dignità nel fronteggiare la sua battaglia.

Reazioni e polemiche sui social

Se da un lato il messaggio di Barbara Palombelli è stato accolto con affetto da molti spettatori, sui social non sono mancate alcune critiche, con utenti che hanno giudicato la frase “Eleonora ci sta per salutare” poco sensibile. Tuttavia, in molti hanno difeso la conduttrice, sottolineando il tono empatico e rispettoso del suo intervento.

L’episodio ha comunque acceso un dibattito sull’opportunità di affrontare in diretta televisiva argomenti così delicati, ma resta il fatto che l’affetto per Eleonora Giorgi è unanime, sia nel mondo dello spettacolo che tra il pubblico che l’ha seguita e amata negli anni.