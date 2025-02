Anna Zhang trionfa nella finale di Masterchef 14: il percorso che l’ha portata al successo

Anna Zhang conquista il titolo di vincitrice della quattordicesima edizione di Masterchef, grazie a un menù che ha colpito la giuria con una fusione unica di tradizione orientale ed europea.

La finale di Masterchef 14: una vittoria indimenticabile

Il 27 febbraio, Anna Zhang è stata proclamata vincitrice di Masterchef 14 nella finale che ha visto la competizione tra lei, Jack Canevali e Simone Grazioso. Il programma, condotto da Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, ha visto anche la partecipazione dello chef stellato Mauro Colagreco, che ha proposto una Mistery Box e un Invention Test per i finalisti. Zhang ha stupito tutti con il suo menù degustazione “L’Eden di Yi Lan”, che ha saputo unire sapientemente ingredienti e tecniche della cucina orientale ed europea, segnando il suo trionfo finale.

Il premio e i progetti futuri di Anna Zhang

La giovane vincitrice non solo ha ottenuto il titolo di Masterchef, ma anche un premio in denaro di 100.000 euro, oltre alla pubblicazione di un libro di ricette edito da Baldini+Castoldi. Il suo libro, intitolato Pentole e Zodiaco, il mio gioco da tavola, sarà una guida che fonde la passione per la cucina e il suo vissuto personale. Inoltre, Anna Zhang avrà accesso a un corso di alta formazione alla Scuola di Cucina ALMA, per approfondire ulteriormente le sue conoscenze culinarie.

Anna Zhang, nata a Milano 32 anni fa e residente a Venezia, porta con sé una storia di radici multiculturali. I suoi genitori, emigrati dalla Cina, l’hanno sempre sostenuta nel suo sogno di affermarsi nel mondo della ristorazione, con un obiettivo ben preciso: aprire un ristorante che rispetti l’ambiente e ottenga una Stella Verde. La sua passione per la cucina è nata da piccola, grazie all’insegnamento materno sulla cucina orientale, e si è poi evoluta con lo studio della tradizione culinaria europea.

Il menù che ha fatto la differenza

Durante la finale, Anna Zhang ha presentato il suo menù degustazione “L’Eden di Yi Lan”, composto da piatti come l’antipasto “Albero della vita e il suo elisir”, con riso verde e capasanta marinata, il primo “Il sorriso di mia madre”, ravioli con garusoli e fungo ostrica, e il secondo “Il potere del tempo”, una pancia di maiale stufata con spezie orientali. Il dessert finale, “Uguale babà no?”, ha visto l’uso creativo del babà al rum con mousse di mozzarella e cocco, un piatto che ha conquistato i palati dei giudici.

Il trionfo di Anna Zhang è stato emotivamente intenso: dopo la proclamazione, la giovane vincitrice non ha potuto trattenere le lacrime di gioia, abbracciando i suoi genitori e dichiarando: “Non ci credo, finalmente ho trovato la mia strada. Non vorrò mai fare altro nella vita, se non esprimermi attraverso la cucina.”