Bollettino sullo stato di salute di Papa Francesco oggi 28 febbraio: “E’ uscito dalla fase più critica’

Oggi, venerdì 28 febbraio 2025, il Vaticano ha diffuso un nuovo bollettino riguardante lo stato di salute di Papa Francesco, ricoverato da ormai 15 giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa Vaticana, la notte tra il 27 e il 28 febbraio è trascorsa tranquillamente e il Santo Padre sta riposando. Nonostante questo quadro rassicurante, le condizioni cliniche di Bergoglio restano complesse, con la prognosi ancora incerta.

Il Papa continua a sottoporsi a trattamenti di ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask, una delle terapie principali per affrontare la polmonite. “Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento”, si legge nel comunicato emesso dalla Santa Sede, sebbene si sottolinei che il quadro generale rimanga delicato. I medici, infatti, restano prudenti nell’esprimere un giudizio definitivo sul recupero del pontefice.

Attività quotidiana e cure mediche: il percorso di recupero

Nel corso della giornata di ieri, Papa Francesco ha alternato momenti di fisioterapia respiratoria e di riposo. La fisioterapia, come spiegato nel bollettino ufficiale, è parte fondamentale del trattamento per favorire una ripresa completa della funzionalità polmonare. Al pomeriggio, dopo una seconda seduta di fisioterapia, il Papa ha trascorso un momento di preghiera nella Cappellina privata del suo appartamento, al decimo piano del Policlinico Gemelli, ricevendo l’Eucarestia.

L’attività lavorativa, pur ridotta, non è stata del tutto sospesa. Papa Francesco ha continuato ad impegnarsi in alcune delle sue abituali mansioni, mantenendo una certa routine nonostante la malattia. Questo aspetto della sua vita quotidiana evidenzia come, anche in un periodo difficile come questo, il Santo Padre cerchi di mantenere il contatto con le sue responsabilità spirituali e pastorali.

Solidarietà e preghiere in tutto il mondo per il Papa

Oltre agli aggiornamenti medici, cresce la preoccupazione tra i fedeli di tutto il mondo, che si stanno unendo in preghiera per la salute di Papa Francesco. Nei giorni scorsi, è stato organizzato un nuovo Rosario in Piazza San Pietro, a cui hanno partecipato migliaia di persone. L’evento è stato guidato dal Cardinale Baldassare Reina, Vicario Generale del Papa per la Diocesi di Roma. La solidarietà ha toccato anche l’America Latina, dove in paesi come Argentina e Bolivia, le preghiere per il Papa sono aumentate in modo significativo.

Il prossimo aggiornamento sulla salute di Papa Francesco è atteso nelle ore successive, con i fedeli e gli osservatori che seguono attentamente ogni sviluppo. In attesa di notizie più dettagliate, la Sala Stampa Vaticana continua a mantenere la riservatezza, come da prassi, sulle specifiche condizioni del Santo Padre.