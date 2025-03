Frascati, professoressa di 49 anni si accascia muore per un malore a scuola, attoniti docenti e alunni

Un dramma improvviso ha colpito la comunità scolastica dell’istituto professionale Maffeo Pantaleone di Frascati, nei Castelli Romani. Jllen Camugino, insegnante di 49 anni, è deceduta in seguito a un malore improvviso mentre si trovava in sala professori.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10:30 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, la docente ha accusato un malessere mentre si trovava in bagno. Subito dopo, è riuscita a raggiungere l’aula docenti, dove si è accasciata a terra. I colleghi presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto, per la donna non c’era più nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo.

Lutto e dolore nella comunità scolastica

La tragica morte della professoressa ha lasciato sotto choc colleghi, alunni e tutto il personale dell’istituto. Per onorare la memoria della docente, la dirigente scolastica Giuliana Proietti Zaccaria ha disposto un momento di raccoglimento nella prima ora di lezione per studenti e docenti.

I funerali si svolgeranno oggi alle ore 10:00 presso la cattedrale San Pietro di Frascati. La scuola ha concesso a chiunque volesse partecipare l’esonero dalle lezioni.

Il cordoglio del Comune di Frascati

Anche l’Amministrazione comunale di Frascati ha espresso vicinanza e dolore per la scomparsa della professoressa.

“L’Amministrazione comunale di Frascati esprime profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa J. C. durante il servizio presso il Maffeo Pantaleoni. Ci stringiamo alla famiglia, alla Dirigente e a tutta la comunità scolastica in questo momento di dolore”, si legge in una nota ufficiale.

I carabinieri sono intervenuti per gli accertamenti di rito, ma al momento non si sospettano cause esterne. Si attende l’autopsia per chiarire le esatte circostanze del decesso.