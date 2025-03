L’ultimo commovente messaggio di Eleonora Giorgi per il nipote Gabriele

Oggi, lunedì 3 marzo 2025, l’attrice Eleonora Giorgi ci ha lasciato a 71 anni, dopo una lunga lotta contro un cancro al pancreas. La sua morte ha colpito profondamente la famiglia, gli amici e il pubblico che l’aveva ammirata in numerosi ruoli di successo. Tuttavia, nel suo ultimo periodo di vita, ciò che ha davvero segnato la sua esistenza è stato l’intenso legame con il nipote Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il loro rapporto, speciale e affettuoso, è stato una vera e propria fonte di forza per la Giorgi, che ha voluto lasciare un messaggio commovente per lui, in previsione del momento della sua morte.

Un legame indissolubile con il piccolo Gabriele

Eleonora Giorgi, nonostante le gravi difficoltà dovute alla malattia, ha sempre cercato di mantenere una connessione forte e positiva con il piccolo Gabriele, che per lei rappresentava una vera e propria medicina. “Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”, aveva dichiarato Andrea Rizzoli, primogenito di Giorgi e zio del bambino. L’attrice, consapevole che il piccolo non avrebbe mai compreso appieno la sua malattia, aveva deciso di non parlarne apertamente con lui. Tuttavia, in un’intervista a Vanity Fair, Eleonora aveva espresso un desiderio profondo: “Se morirò, non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo”. Un messaggio che testimonia il suo amore infinito per il nipote e il desiderio di proteggerlo anche dopo la sua morte.

Il supporto della famiglia e la forza dei ricordi

Durante gli ultimi mesi della sua vita, Eleonora Giorgi ha vissuto in una clinica a Roma per affrontare la terapia del dolore, dopo essere stata colpita da una diagnosi di cancro al pancreas. In una delle sue ultime interviste, l’attrice aveva raccontato il suo dolore fisico e la solitudine che aveva vissuto, ma anche l’immenso supporto ricevuto dalla sua famiglia. “Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori”, aveva confidato. Nonostante la sofferenza, Giorgi ha sempre trovato forza nei suoi affetti più cari, soprattutto nel legame con suo figlio Paolo, sua nuora Clizia e il piccolo Gabriele. “A San Valentino mia nuora Clizia è venuta con il mio adorato nipotino Gabriele, di tre anni. Gli hanno detto che la nonna è in albergo: abbiamo liberato in aria dei palloni rossi”, aveva raccontato, con un sorriso che rifletteva l’importanza dei momenti condivisi.

Eleonora Giorgi si è spenta circondata dall’affetto della sua famiglia, ma il suo spirito e il suo amore continueranno a vivere, soprattutto nei ricordi che lascia ai suoi cari, tra cui il commovente messaggio lasciato per il suo nipote Gabriele. Un messaggio che rimarrà nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.