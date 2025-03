Meloni tensione con gli Usa sui dazi: “L’interesse dell’Italia è opposto a quello di Trump”

La premier interviene sulle tensioni internazionali e sulla politica economica: “No a divisioni nell’Occidente, sui dazi con Trump difendo l’interesse dell’Italia”.

La posizione sull’Ucraina: “No a soldati italiani, serve una pace stabile”

L’Italia non invierà truppe in Ucraina. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite della trasmissione XXI Secolo su Rai Uno, esprimendo perplessità sulle proposte di Francia e Regno Unito di mandare contingenti militari europei sul campo.

«È una proposta utile, ma molto complessa nella sua realizzazione», ha dichiarato la premier, sottolineando che il governo italiano lavora per evitare qualunque frattura nell’Occidente.

L’obiettivo, ha aggiunto, deve essere una pace definitiva in Ucraina, interesse comune anche per gli Stati Uniti. «Sono certa che Donald Trump voglia una soluzione stabile, perché non ha bisogno di un accordo che possa essere violato».

Meloni ha poi risposto alle critiche dell’opposizione sulla presunta mancanza di una posizione chiara: «Io sono in Europa per l’Italia e con l’Occidente», ha ribattuto, aggiungendo: «Quando dicono che l’Italia deve stare senza se e senza ma con l’Europa, vorrei sapere se significa mandare soldati italiani in Ucraina».

Tensione sui dazi: “L’interesse dell’Italia è opposto a quello di Trump”

Un altro nodo affrontato dalla premier riguarda la politica commerciale americana. Trump ha minacciato dazi sulle esportazioni europee, un tema che potrebbe impattare sull’economia italiana.

«Sono amica di tanti, ma difendo l’interesse dell’Italia», ha dichiarato Meloni. «E sui dazi, il nostro interesse è opposto a quello di Trump. Ma vedremo i fatti: sono convinta che una guerra commerciale non convenga a nessuno, nemmeno agli USA».

La premier ha sottolineato che la questione del surplus commerciale europeo con gli Stati Uniti può essere risolta attraverso accordi bilaterali, senza alimentare un’escalation economica.

Economia: investimenti dagli Emirati e focus sul ceto medio

Nel corso dell’intervista, Meloni ha parlato anche della situazione economica italiana, sottolineando un accordo raggiunto con gli Emirati Arabi Uniti, che investiranno 40 miliardi di euro in Italia.

«Per dare un’idea, una manovra si aggira sui 30 miliardi. Questi investimenti potrebbero portare alla creazione di 100mila posti di lavoro», ha spiegato.

Sul fronte fiscale, ha ribadito che l’esecutivo ha già preso provvedimenti per difendere i redditi medio-bassi, ma ora la priorità è il ceto medio.

Meloni ha poi difeso il decreto sul caro bollette, che ha previsto 3 miliardi di euro di aiuti per le famiglie, pur ammettendo che il problema del costo dell’energia resta una sfida per la crescita del Paese.

Riforme e politica interna: “Il premierato resta un obiettivo”

La premier ha confermato l’intenzione di portare avanti la riforma del premierato, sottolineando che, anche se il traguardo dovesse superare la legislatura, la considera una riforma necessaria per il futuro del Paese.

Infine, un passaggio più leggero. Parlando di vacanze, ha rivelato il desiderio di tornare a fare immersioni alle Tremiti. Sul Festival di Sanremo, ha elogiato l’ultima edizione: «Finalmente un festival dove la musica è protagonista!», mentre ha espresso rammarico per le polemiche sulla canzone di Simone Cristicchi, definendola «splendida e commovente».