E’ sempre carta bianca, Feltri attacca Zelensky: “Finirà anche questo signorino, vestito da buzzurro”

Il giornalista Vittorio Feltri commenta il confronto tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, minimizzando la tensione e criticando l’atteggiamento del presidente ucraino.

Il commento di Feltri: “Zelensky deve ascoltare Trump”

Durante un collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, Vittorio Feltri ha espresso il suo parere sul recente confronto nello Studio Ovale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il dibattito tra i due leader ha evidenziato divergenze profonde sulla guerra in Ucraina, con il presidente americano che ha accusato il suo omologo di correre il rischio di scatenare un conflitto globale.

Feltri, però, ha ridimensionato la portata dello scontro: “Non mi è parso uno scontro violento”. Secondo il giornalista, le parole di Trump sono state una presa di posizione logica: “Trump ha detto quello che era logico dire in quel momento”.

“Zelensky deve capire che senza aiuti non può farcela”

Il fondatore di Libero ha poi ribadito la dipendenza dell’Ucraina dal sostegno occidentale: “Il dittatore ucraino deve sapere che finora è riuscito a resistere in base agli aiuti degli americani e non solo degli americani, ma anche i nostri, quelli dell’Europa. Non ha nessuna speranza di poter fare da solo”.

Feltri ha infine criticato l’atteggiamento di Zelensky, non solo nelle sue scelte strategiche, ma anche nel modo in cui si è presentato all’incontro con Trump: “Si è presentato all’appuntamento vestito da buzzurro”.

Le dichiarazioni di Feltri si inseriscono in un dibattito più ampio sulle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina, mentre il futuro degli aiuti militari americani resta al centro dell’agenda internazionale.