Robert Dancs, Nicolò in “Sole a catinelle” torna al fianco di Checco Zalone in “L’ultimo giorno di patriarcato”, le sue parole

Robert Dancs, attore noto per aver interpretato il giovane Nicolò nel film “Sole a catinelle” di Checco Zalone, ha recentemente condiviso un post sui social in cui ripercorre il significato di quella pellicola, che a dodici anni dalla sua uscita continua a essere un capitolo fondamentale della sua carriera.

Un film che ha segnato un percorso importante

Nel suo messaggio pubblicato su Instagram, Robert Dancs ha voluto riflettere su come il suo legame con “Sole a catinelle” sia ancora oggi vivo. “Quello che mi ha dato quel film non è solo un ricordo legato al lavoro, ma una vera e propria pietra miliare del mio percorso”, ha scritto. Dancs ha sottolineato come quella esperienza da bambino, a fianco di Checco Zalone, sia stata decisiva per farlo avvicinare al mondo della recitazione, portandolo a intraprendere una carriera che lo ha visto crescere, evolversi e fare passi importanti nel mondo dello spettacolo. Le foto pubblicate con il post, che ritraggono momenti dal set di “Sole a catinelle” e dal recente videoclip “L’ultimo giorno di patriarcato” di Checco Zalone, mostrano l’evoluzione di Dancs nel tempo, dal giovane attore a una figura consolidata nell’industria.

Il grazie a Checco Zalone e Gennaro Nunziate

Riflettendo su quanto fatto in questi anni, Robert Dancs ha espresso gratitudine verso chi ha contribuito alla sua crescita professionale. In particolare, ha voluto ringraziare Checco Zalone e Gennaro Nunziate, il regista che ha collaborato a tutti i film del comico. “Mi hanno accolto con grande affetto, facendomi sentire sempre parte di qualcosa di speciale”, ha dichiarato Dancs. La sua presenza nel videoclip di “L’ultimo giorno di patriarcato” non è solo un ritorno a fianco di Zalone, ma anche un simbolo di come il suo percorso artistico stia evolvendo. Dancs ha anche espresso il suo impegno nel continuare la sua carriera con entusiasmo e determinazione: “Il mio percorso continua. Questo è solo un nuovo inizio”, ha concluso, sottolineando che il viaggio appena cominciato è solo la naturale continuazione di un sogno che non si ferma mai.

Il futuro di Robert Dancs: nuove sfide all’orizzonte

Concludendo il suo messaggio, Robert Dancs ha lanciato un messaggio di ottimismo. “Ora come allora, sono infinitamente grato per il vostro continuo sostegno”, ha scritto, mostrando una rinnovata voglia di regalare al pubblico nuove emozioni. L’attore ha fatto riferimento anche alla sua crescita come professionista, impegnandosi a dare il massimo in ogni progetto futuro, convinto che solo con il giusto atteggiamento positivo si possano raggiungere traguardi sempre più grandi. Concludendo il post con un sorriso e una citazione dal film, ha ricordato che “solo così, nella vita, c’è sempre un sole a catinelle”.