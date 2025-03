Soumahoro nei guai: Striscia la Notizia lo becca con l’auto senza assicurazione, l’Onorevole poi scappa

L’ex deputato di Avs intercettato dal programma di Canale 5 mentre circolava a Roma con una vettura priva di copertura assicurativa. Dopo il servizio, ha regolarizzato la situazione.

Il controllo di Striscia e la fuga in auto

Nuove polemiche per Aboubakar Soumahoro, questa volta non legate alla sua famiglia ma a una violazione del Codice della Strada. L’ex deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ora passato al Gruppo Misto, è stato sorpreso dalle telecamere di Striscia la Notizia mentre circolava per le strade di Roma a bordo di un’auto senza assicurazione.

A smascherarlo è stato l’inviato del tg satirico di Canale 5, Moreno Morello, che dopo aver ricevuto una segnalazione ha atteso Soumahoro fuori da Montecitorio. L’auto, secondo quanto riportato dal programma, risultava con l’assicurazione scaduta dal 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Nel tentativo di avvisarlo della grave irregolarità, Morello si è avvicinato al finestrino dell’auto con microfono alla mano, ma il parlamentare ha deciso di fuggire, svoltando a destra senza mettere la freccia, commettendo così un’ulteriore infrazione stradale.

Dopo il servizio, l’assicurazione viene pagata

Nonostante il tentativo di sottrarsi all’intervista, la segnalazione di Striscia la Notizia ha avuto un effetto immediato. Dopo la messa in onda del servizio, Soumahoro ha provveduto a regolarizzare la propria posizione, rinnovando l’assicurazione del veicolo.

L’episodio ha sollevato reazioni sui social, dove molti utenti hanno criticato il comportamento dell’ex sindacalista, accusandolo di distrazione e poca attenzione alle regole, mentre altri hanno ironizzato sulla fuga improvvisata davanti alle telecamere.