Furto di energia elettrica, arrestato Andrea Gaetano Boccia, fratello di Maria Rosaria

Andrea Gaetano Boccia è stato arrestato per furto aggravato di energia elettrica nella sua attività commerciale a Pompei. La sorella, Maria Rosaria Boccia, è indagata per truffa a Pisa.

L’arresto di Andrea Gaetano Boccia

I carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato Andrea Gaetano Boccia, commerciante di abbigliamento di Pompei, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. L’operazione è scattata martedì 11 marzo, quando i militari, insieme ai tecnici dell’Enel, hanno effettuato un sopralluogo nell’atelier del 44enne, riscontrando l’uso di un magnete sul contatore per alterare la registrazione dei consumi.

L’intervento ha portato all’immediato arresto del commerciante, ora in attesa della direttissima presso il tribunale di Torre Annunziata, dove verrà giudicato per l’accusa contestata.

Le accuse contro Maria Rosaria Boccia

Parallelamente, anche la sorella di Andrea Gaetano Boccia, Maria Rosaria Boccia, è coinvolta in vicende giudiziarie. La procura di Pisa la sta infatti indagando per truffa, in relazione a una presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale su un immobile nel 2021.

Secondo la procuratrice Teresa Angela Camelio, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, e alla Boccia è stato notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio. Fino alla conclusione dell’iter giudiziario, l’indagata mantiene il diritto alla presunzione di innocenza.

Il legame con l’ex ministro Sangiuliano

Il nome di Maria Rosaria Boccia è emerso nelle cronache nazionali a seguito delle voci su una presunta relazione extraconiugale con l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Uno scandalo che ha contribuito alla decisione dell’ex titolare del MiC di dimettersi dal suo incarico.