Fratelli d’Italia dopo il caso Tesla attacca i Fratoianni, “D’altronde, il loro compagno di partito era Soumahoro”

Dalla polemica sull’auto elettrica di Fratoianni e Piccolotti alle infrazioni stradali di Soumahoro: Fratelli d’Italia attacca la sinistra sui social.

Fratoianni e Piccolotti con la Tesla di Musk: “La venderemo”

L’acquisto di una Tesla da parte di Nicola Fratoianni e della moglie Elisabetta Piccolotti sta facendo discutere. Proprio loro, che vedono Elon Musk come un simbolo dell’ultradestra e lo attaccano duramente per le sue posizioni politiche, sono stati sorpresi a girare con l’auto elettrica prodotta dal magnate.

La giustificazione della deputata di Sinistra Italiana non ha però placato le polemiche: “L’abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista. L’abbiamo presa col leasing quindi per ora non è possibile venderla. Ma quando sarà, certo, ce ne libereremo. La venderemo”.

Un tentativo di difesa che non è bastato a evitare il dibattito, con Fratelli d’Italia che, sui social, ha colto l’occasione per un duro affondo: “D’altronde, il loro compagno di partito era Soumahoro”.

Il caso Soumahoro: l’auto senza assicurazione e la fuga da Striscia

L’attacco di FdI arriva a poche ore da un altro scivolone che coinvolge la sinistra. Il deputato Aboubakar Soumahoro è stato infatti pizzicato dalle telecamere di Striscia la Notizia mentre circolava per le vie di Roma con un’auto priva di assicurazione.

Il tg satirico di Canale 5 ha ricevuto una segnalazione su Soumahoro, che quotidianamente raggiunge la Camera dei Deputati con il suo veicolo. L’inviato Moreno Morello lo ha intercettato per avvisarlo dell’irregolarità, ma il deputato ha preferito allontanarsi in fretta, evitando il confronto.

Dopo l’intervento di Striscia, l’onorevole ha provveduto a regolarizzare la sua posizione, ma il caso ha scatenato reazioni ironiche e critiche, aggiungendo un ulteriore elemento di imbarazzo per l’area politica che rappresenta.

L’ironia di Bocchino e la reazione di Piccolotti

Le polemiche non si fermano qui. Durante una discussione televisiva, Italo Bocchino, esponente di FdI, ha provocato Piccolotti dichiarando: “Io ho una Tesla, è qua fuori”, sottolineando la contraddizione dell’acquisto da parte della coppia di Sinistra Italiana. La reazione della deputata non si è fatta attendere, ma il danno d’immagine era ormai fatto.

La vicenda della Tesla di Fratoianni e Piccolotti, unita al caso Soumahoro, offre così nuovi spunti di scontro politico, con la destra che non perde occasione per evidenziare le presunte incoerenze della sinistra.