Dimartedì, Bersani contro la Premier sulla pressione fiscale: “L’aumento della pressione fiscale? Meloni o ci prende in giro o non conosce l’Abc”

L’ex segretario del Pd critica le parole della premier sul fisco e sull’aumento della tassazione in Italia, ritenendo i dati Istat una conferma delle difficoltà economiche del Paese.

La critica di Bersani: “Meloni poco convincente”

Durante la puntata di Dimartedì su La7, Pierluigi Bersani ha commentato le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni riguardo all’aumento della pressione fiscale, sottolineando come la spiegazione fornita dalla premier su Rai 1 sia risultata poco chiara e insoddisfacente.

Secondo l’ex segretario del Partito Democratico, i dati Istat hanno evidenziato un aumento del peso del fisco sugli italiani, contraddicendo la narrazione del governo. “Non possiamo ignorare i numeri: la pressione fiscale è salita e le famiglie lo stanno sentendo direttamente nelle proprie tasche”, ha affermato Bersani.

Il dibattito sulla pressione fiscale

Il tema della pressione fiscale è diventato centrale nel dibattito politico dopo la pubblicazione dei dati Istat, che hanno registrato un incremento rispetto all’anno precedente. La presidente del Consiglio, nel suo intervento televisivo, ha minimizzato la questione, affermando che l’aumento dipende da fattori esterni e non da una reale crescita delle tasse imposte dal governo.

Tuttavia, per Bersani, questa spiegazione non regge: “Se il governo sostiene di aver abbassato le tasse, ma i dati dicono il contrario, qualcosa non torna. È chiaro che i cittadini si trovano in difficoltà e che il costo della vita sta diventando insostenibile”.

L’opposizione incalza il governo

Il tema del fisco rimane uno dei principali terreni di scontro tra governo e opposizione. Oltre a Bersani, anche altri esponenti del Pd e del Movimento 5 Stelle hanno attaccato l’esecutivo, accusandolo di non mantenere le promesse fatte in campagna elettorale sulla riduzione della pressione fiscale.

Il confronto sul tema continuerà nei prossimi giorni, con il governo chiamato a fornire ulteriori chiarimenti sulle misure economiche adottate e sugli effetti reali per famiglie e imprese.

