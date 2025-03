L’accusa di Selvaggia Lucarelli a Giuseppe Cruciani, “Sapeva tutto di Lacerenza”, il conduttore “Non siamo una commissione d’inchiesta”

Dopo le accuse della giornalista su “La Zanzara” e il caso Lacerenza, Cruciani risponde: “Non siamo una commissione d’inchiesta”

Le accuse di Selvaggia Lucarelli

Il caso Davide Lacerenza, imprenditore arrestato per un presunto giro di droga e prostituzione, continua a far discutere. Tra i protagonisti del dibattito c’è anche Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico La Zanzara, accusato da Selvaggia Lucarelli di aver contribuito a costruire il “mito” di Lacerenza e di aver ignorato segnali preoccupanti.

Secondo Lucarelli, Cruciani avrebbe sfruttato la presenza di personaggi controversi per creare spettacolo e indignazione, senza preoccuparsi delle possibili implicazioni:

“Trovare il mostro del giorno, lasciargli il microfono aperto, istigarlo a dire le cose più becere, suscitare indignazione o ilarità, fingere di dissociarsi se la spara troppo grossa” – ha scritto Lucarelli su Il Fatto Quotidiano.

Inoltre, secondo la giornalista, Cruciani avrebbe una visione contraddittoria del giornalismo:

“Dopo l’arresto di Nobile e Lacerenza, il conduttore si è messo a invitare testimoni, escort, frequentatori del locale per capire cosa accadesse lì dentro. Prima li glorifica, poi si difende dicendo che lui non è un questurino.”

La replica di Cruciani

Le accuse di Lucarelli non sono rimaste senza risposta. Intervistato da Dagospia, Giuseppe Cruciani ha difeso il suo programma e la sua linea editoriale:

“La Zanzara è una trasmissione radiofonica, mica la commissione d’inchiesta sulle stragi. Al massimo può raccontare dei pezzi di realtà. Come nel caso di coca&mignotte di Lacerenza, chiamiamo chi ci fa divertire (o arrabbiare) e chi penso faccia ascolti. Lo fanno tutti, solo che sono lo dicono”, ha dichiarato il conduttore.

Cruciani ha poi ironizzato sul paragone con il format televisivo di Barbara D’Urso, sottolineando che non si vergogna di fare spettacolo:

“Se l’accusa è quella di mettere in piedi ‘mesti spettacolini’ e di copiare il format di Barbara D’Urso, ebbene ne sono orgoglioso, per me è una medaglia.”

Infine, ha aggiunto una stoccata nei confronti della giornalista:

“Anche Parenzo ha qualcosa da dire alla Pm Lucarelli”.