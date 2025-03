Meloni a Torino: “Pensare in grande per l’Italia, ma senza scorciatoie”

La presidente del Consiglio ha visitato la Argotec, azienda italiana del settore aerospaziale: “Dobbiamo superare i limiti imposti dagli altri e percorrere tutta la strada necessaria per raggiungere i nostri obiettivi”

“Pensare in grande, no shortcuts”

Durante la sua visita a Torino, presso la sede della Argotec, azienda specializzata nel settore aerospaziale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di avere una visione ambiziosa per il futuro del Paese, ma senza cercare scorciatoie.

“Pensare in grande significa non credere nei limiti che gli altri pensano che dobbiamo avere, non farsi limitare dal sentito comune. Significa decidere noi quali sono i limiti e sperimentarli“, ha dichiarato Meloni, riprendendo il concetto espresso dall’amministratore delegato di Argotec, David Avino, che aveva sottolineato l’importanza di una mentalità orientata al progresso.

“Le scorciatoie non esistono”

Nel suo intervento, la premier ha insistito sulla necessità di percorrere tutto il percorso necessario per ottenere risultati concreti: “Se pensi di poter raggiungere un obiettivo senza affrontare la strada necessaria per arrivarci, quell’obiettivo non lo raggiungi. Le scorciatoie non esistono per chi vuole fare le cose in grande”.

Meloni ha poi sottolineato il valore strategico dell’aerospazio per il sistema industriale italiano e l’importanza di investire nella ricerca e nell’innovazione per competere a livello globale.

L’Italia e la sfida dell’innovazione

La visita alla Argotec, che opera nella progettazione di tecnologie spaziali avanzate, si inserisce in un più ampio percorso del governo per valorizzare il ruolo delle imprese italiane nei settori tecnologici di punta. “Questo io lo ritrovo qui dentro, ed è importante per me, perché anche io penso in grande per l’Italia”, ha concluso la premier.