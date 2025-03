Gaza, scontro in Europarlamento: Botenga attacca il ministro polacco, “Mentre parliamo dei bambini morti a Gaza voi ridete”

Tensione nell’aula di Strasburgo: l’eurodeputato belga Marc Botenga attacca Adam Szlapka, rappresentante della Polonia, per aver riso mentre si discuteva della crisi a Gaza. “L’Unione Europea è complice del massacro dei palestinesi”

Botenga accusa Szlapka: “A Gaza manca l’acqua potabile e voi ridete?”

Momenti di forte tensione al Parlamento Europeo durante il dibattito sulla crisi umanitaria a Gaza. L’eurodeputato belga Marc Botenga, esponente del Partito del Lavoro del Belgio (PTB), ha duramente attaccato il ministro polacco per gli Affari Europei Adam Szlapka, accusandolo di aver riso mentre si discuteva delle condizioni disperate dei palestinesi.

“Migliaia di persone stanno morendo perché Israele taglia le forniture di aiuti e di elettricità“, ha tuonato Botenga dal podio. “Per questo manca tutto: il carburante, l’energia elettrica, il cibo e l’acqua potabile. E voi ridete qui mentre parliamo della morte di Dio solo sa quanti palestinesi?“.

“L’Unione Europea è complice del massacro”

La polemica è esplosa quando Botenga ha sottolineato la gravità della crisi idrica a Gaza. “Le famiglie, i bambini non hanno acqua potabile e voi state ridendo? Com’è possibile, signor Ministro?“, ha detto rivolgendosi direttamente a Szlapka.

Nel suo intervento, l’eurodeputato ha poi lanciato un duro atto d’accusa all’Unione Europea: “Questa complicità e questa mancanza di rispetto per la vita dei palestinesi devono finire. Questo sarà un prezzo alto da pagare”.

Il video della denuncia diventa virale

Dopo il confronto in aula, Botenga ha condiviso il video del suo intervento sul suo profilo X (ex Twitter), accompagnandolo con un messaggio esplicito: “Durante il dibattito sulla situazione umanitaria a Gaza, il ministro Adam Szlapka ha scherzato e riso. Più volte. Che disprezzo per le vite palestinesi. Una chiara illustrazione della complicità europea nei crimini israeliani”.