Terremoto fortissimo nel Foggiano, trema la terra a Bari e Brindisi

Una forte scossa di terremoto ha colpito la provincia di Foggia alle 20:37 del 14 marzo 2025. Il sisma, di magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9, è stato distintamente avvertito in diverse città pugliesi. Autorità e Protezione Civile al lavoro per verificare eventuali danni.

Epicentro e magnitudo

Una scossa di terremoto ha fatto tremare la provincia di Foggia nella serata del 14 marzo 2025, precisamente alle 20:37. Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9. L’epicentro è stato localizzato a circa 30 chilometri a nord di San Severo, in un’area ad alta sismicità.

Terremoto avvertito anche a Bari e Brindisi

Il movimento tellurico è stato percepito chiaramente in diverse zone della Puglia, in particolare nelle città di Bari e Brindisi, dove molti residenti hanno segnalato la scossa sui social network. La durata del sisma e l’intensità con cui è stato percepito hanno generato momenti di apprensione tra la popolazione, spingendo alcune persone a lasciare le proprie abitazioni per scendere in strada.