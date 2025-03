Tv Talk, Belen critica le imitazioni di Virginia Raffaele: “Troppo volgare quando mi imita”

Belen Rodriguez ha parlato a “Tv Talk” del suo programma su Real Time, “Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno”. Durante l’intervista con Mia Ceran, la conduttrice non ha potuto fare a meno di esprimere ancora una volta il suo disappunto riguardo le celebri imitazioni di Virginia Raffaele, che l’hanno vista protagonista in numerosi sketch televisivi.

Le critiche a Virginia Raffaele per le sue imitazioni

Da anni, Virginia Raffaele ha creato un personaggio che ha fatto ridere e al contempo diviso il pubblico, realizzando delle parodie di alcune delle figure più celebri della televisione italiana. Tra queste, la stessa Belen Rodriguez è stata una delle protagoniste delle sue imitazioni, che la comica ha reso famose soprattutto attraverso il programma “Quelli che il Calcio” e “Striscia la Notizia”. Tuttavia, Belen non ha mai apprezzato completamente il modo in cui la Raffaele ha interpretato il suo personaggio.

Durante la sua ospitata a “Tv Talk”, Belen ha spiegato di non essere una grande fan dell’imitazione che la comica ha fatto di lei, in particolare per un aspetto che ha trovato volgare. “Lei arrivava, si metteva la minigonna corta e si chinava, cose che non ho mai fatto onestamente. Però è il modo che ha iniziato a utilizzare con il mio personaggio, per me era un po’ volgarotto”, ha dichiarato. Nonostante l’ammissione del talento di Raffaele, Belen ha sottolineato come l’esagerazione delle sue parodie avesse finito per stancarla nel tempo.

Il confronto tra le imitazioni di ieri e quelle di oggi

Belen ha anche criticato l’evoluzione delle imitazioni di Virginia Raffaele, definendole sempre più scontate e banali. In particolare, la showgirl ha dichiarato che inizialmente le parodie avevano una leggerezza che le permetteva di essere divertenti, ma che col passare degli anni si erano fatte più pesanti e volgari. “Si è persa nell’emulazione, ora si diverte di più a fare vedere la sua coscia per dimostrare che anche lei ha una fisicità notevole. È decaduta nella volgarità”, ha affermato Belen.

Un altro episodio che ha segnato negativamente il rapporto tra le due è stato quello relativo alla battuta di Virginia Raffaele sull’imitazione di Sabrina Ferilli. “Mi sono sentita ferita. Era chiaro il riferimento”, ha detto Belen, riferendosi al commento fatto dalla comica riguardo alla sua vita privata, legato al video diffuso senza il suo consenso. Un episodio che, come spiegato dalla Rodriguez, le ha causato molto dolore e che le parole della Raffaele hanno reso ancora più pesante.

Belen ha anche ricordato come, nel passato, aveva sofferto enormemente per la diffusione di un video privato che l’aveva vista coinvolta, un episodio che l’aveva spinta a ritirarsi dalla scena per diversi mesi. Per lei, le battute di Virginia Raffaele su questi temi non sono mai state appropriate. “Le parole di Virginia sono un’offesa alle donne”, ha concluso Belen, rimarcando l’importanza di rispettare la sensibilità di chi sta dietro al personaggio che viene imitato.

Con queste dichiarazioni, Belen Rodriguez ha messo in luce non solo il suo disappunto per le imitazioni di Virginia Raffaele, ma anche una riflessione più ampia sul rispetto da dare a chi diventa un personaggio pubblico.