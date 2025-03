Affari Tuoi, Eleonora perde tutto dopo non aver seguito il consiglio della figlia

Nel corso dell’ultima puntata di “Affari Tuoi”, andata in onda ieri, sabato 15 marzo, Eleonora ha preso una decisione che l’ha portata a perdere l’intero montepremi. Nonostante il consiglio della figlia, ha scelto di cambiare il suo pacco, finendo per pentirsene amaramente.

Una partita sfortunata per Eleonora

La sfida di Eleonora nel popolare game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, è iniziata con diversi colpi di scena. Sin dalle prime chiamate, la fortuna non è stata dalla sua parte. Il primo pacco aperto ha rivelato la cifra di 200.000 euro, facendo partire la partita in modo decisamente negativo. La situazione è migliorata leggermente quando la seconda chiamata ha portato 20 euro, ma altre chiamate successive hanno eliminato pacchi contenenti somme più basse, come 10 euro, 200 euro e 10.000 euro.

Con il proseguire del gioco, la tensione è aumentata. Quando il dottore ha fatto la sua prima offerta di 30.000 euro, Eleonora ha deciso di rifiutare, puntando su una strategia più rischiosa. La partita ha proseguito con alti e bassi: sono stati eliminati pacchi contenenti 20.000 euro e 300.000 euro, ma Eleonora non si è arresa, rifiutando anche l’offerta successiva del dottore che si è ridotta a 15.000 euro.

Il consiglio della figlia e il cambiamento di pacco

Quando la partita sembrava volgere al meglio, grazie a una serie di chiamate fortunate, la situazione ha preso una piega drammatica. Eleonora ha dovuto affrontare una scelta cruciale. Sua figlia, Beatrice, aveva indicato un numero – il 3 – rivelandosi una sorta di segno fortunato. Tuttavia, Eleonora, convinta di poter fare meglio, ha deciso di non seguire il consiglio della figlia e ha optato per il cambio di pacco, scegliendo il numero 17.

La fortuna, però, non è stata dalla sua parte: il pacco che aveva scelto, infatti, conteneva una cifra ben più alta di quella che avrebbe potuto vincere, perdendo così l’intero premio in palio. Nonostante l’intuizione di sua figlia, che aveva indicato il numero fortunato, Eleonora ha scelto di seguire l’istinto, ma ha dovuto fare i conti con una decisione che si è rivelata fatale.

La puntata si è conclusa con Eleonora che ha dovuto lasciare lo studio con un grande rammarico, avendo perso una somma significativa che avrebbe potuto cambiare la sua vita.