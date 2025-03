Gianni Morandi commosso da una storia di sacrifici a C’è Posta per Te: “Anche la mia famiglia ha sofferto”

Rita sorprende i suoi genitori con Gianni Morandi a C’è Posta per Te, raccontando i sacrifici della sua famiglia. Il cantante si emoziona e condivide il suo vissuto.

Una storia di difficoltà familiari e riconoscimento

A C’è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi, Rita ha scelto come ospite speciale Gianni Morandi, per sorprendere i suoi genitori Ivana e Marco. La donna ha raccontato la difficile situazione economica che ha segnato la sua infanzia, con la consapevolezza che, da adulta, le sue richieste e le sue aspettative verso la famiglia non fossero sempre giuste. “I soldi non bastavano mai, ci aiutava la chiesa”, ha spiegato Rita, ricordando le difficoltà quotidiane dei genitori nel crescere lei e la sua famiglia in condizioni di estrema povertà. “Dovevo solo chiedere scusa, senza chiedere e ancora chiedere”, ha ammesso con sincerità.

Rita, che ora è madre, ha voluto esprimere la sua gratitudine verso i genitori per i sacrifici fatti, confessando di non aver compreso pienamente la loro lotta quando era piccola. “Non li avevo capiti, ora capisco che avevo due genitori fantastici”, ha detto, visibilmente emozionata, ai genitori che l’avevano accompagnata nello studio del programma.

Gianni Morandi e la sua commozione

Quando Gianni Morandi è entrato in studio sulle note di “Uno su mille”, è stato visibile il suo turbamento emotivo. “Mi sono commosso ascoltando la vostra storia, mi sono immedesimato. Anche noi non eravamo una famiglia molto ricca”, ha dichiarato il cantante, che ha voluto condividere un pezzo della sua esperienza familiare. “Anche mio padre faceva sacrifici, andava al mercato il giovedì, comprava ciò che poteva e portava a casa. Mia madre andava a lavare alla pozza comunale con le mani gelate. Noi non abbiamo mai mollato, abbiamo messo i figli davanti a tutto”, ha ricordato Morandi, facendo riferimento ai tempi difficili che ha vissuto con la sua famiglia.

Il cantante ha continuato a condividere momenti di leggerezza con i genitori di Rita, cantando insieme a loro alcune delle sue canzoni più iconiche, come “Fatti mandare dalla mamma” e “Uno su mille”. Questo gesto ha alleggerito l’atmosfera, portando un sorriso sui volti di tutti i presenti.