Luciana Littizzetto e le sue battute al veleno, “Mattarella tira lo sciacquone quando c’è Meloni”

La comica ricostruisce una giornata tipo del presidente della Repubblica, ma le sue battute dividono il pubblico.

Littizzetto e la satira su Mattarella e Musk

Nel consueto monologo della domenica sera a Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha ironizzato sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prendendo spunto dalle indiscrezioni riguardanti un presunto rifiuto del Quirinale a un incontro con Elon Musk. Secondo alcuni retroscena emersi nei giorni scorsi, il Colle avrebbe declinato la richiesta del fondatore di Tesla e SpaceX, in quanto non rientrerebbe tra le sue competenze la stipula di contratti per servizi.

Partendo da questo episodio, Littizzetto ha immaginato una giornata tipo di Mattarella, scherzando sulle sue presunte reazioni agli incontri istituzionali e agli impegni politici.

Battute su Meloni e Salvini, il pubblico si divide

Nel monologo, la comica non ha risparmiato una frecciata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ironizzando sul suo rapporto con il Quirinale: “Nel pomeriggio sulla sua agenda c’è scritto: Meloni nei dintorni del Quirinale. Mattarella si chiude in bagno e tira lo sciacquone parecchie volte aspettando che lei vada via”. La battuta ha suscitato risate in studio e l’approvazione del conduttore Fabio Fazio.

Anche il vicepremier Matteo Salvini è stato bersaglio della satira di Littizzetto, ma le sue parole hanno sollevato reazioni contrastanti sui social. Se da un lato i sostenitori della comica hanno apprezzato il tono ironico, dall’altro molti utenti hanno criticato la ripetitività delle battute e la mancanza di novità nei suoi monologhi. “Sempre le stesse cose?”, “Troppa volgarità”, si legge in diversi commenti online.

La puntata ha quindi diviso il pubblico, tra chi considera Littizzetto una voce irriverente della satira politica italiana e chi invece ritiene che il suo stile abbia perso mordente nel tempo.