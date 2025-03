Trump annuncia colloquio con Putin: “Martedì potremmo avere novità sulla tregua in Ucraina”

Il presidente degli Stati Uniti conferma trattative in corso per una possibile soluzione al conflitto tra Kiev e Mosca. Zelensky prepara il vertice di Ramstein.

Trump: “Buone possibilità di chiudere la guerra”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che martedì avrà un colloquio diretto con Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina e delle possibilità di una tregua. Parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, l’aereo presidenziale che lo riportava a Washington dalla residenza in Florida, Trump ha dichiarato: “Vogliamo vedere se è possibile far finire la guerra. Forse possiamo, forse no, ma penso ci siano buone possibilità”.

Il presidente americano ha poi aggiunto che sono già in corso trattative per la divisione di alcuni asset tra Russia e Ucraina, con particolare riferimento ai territori contesi e alle centrali elettriche. Secondo Trump, nel fine settimana il negoziatore americano Witkoff ha portato avanti contatti con il Cremlino, lavorando sulla proposta di tregua di 30 giorni, già accettata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ucraina al lavoro per il vertice di Ramstein

Mentre le trattative per un possibile cessate il fuoco avanzano, il governo di Kiev si prepara alla prossima riunione del Gruppo di contatto per la difesa ucraina (UDCG), conosciuta come vertice di Ramstein, che si svolgerà a Bruxelles.

Nel suo consueto discorso serale, il presidente Zelensky ha confermato l’impegno dell’Ucraina nella preparazione del summit, che riunisce i principali alleati occidentali per discutere il sostegno militare a Kiev. L’ultimo incontro dell’UDCG si è tenuto il 12 febbraio, sotto la presidenza del Regno Unito, mentre il ruolo di coordinatore era stato precedentemente ricoperto dagli Stati Uniti. Sebbene non sia ancora stata ufficializzata una data, il prossimo vertice si terrà probabilmente tra fine marzo e inizio aprile.