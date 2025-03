Scontro in tv tra Susanna Ceccardi e Vittorio Emanuele Parsi, la leghista “trattata da matricola da uno che fa il professorino in televisione”

Acceso confronto a Coffee Break su La7: la leghista cita il Financial Times, ma il politologo contesta i numeri e parla di “bestialità”

Il dibattito sui dati economici americani

Vivace scontro televisivo tra l’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi e il politologo Vittorio Emanuele Parsi nel corso della trasmissione Coffee Break su La7. Al centro del dibattito, il confronto tra l’economia americana ed europea e l’impatto delle amministrazioni Donald Trump e Joe Biden sulla crescita economica degli Stati Uniti.

Ceccardi, nel suo intervento, ha sostenuto che dal 2008 gli Stati Uniti avrebbero sorpassato l’Europa in termini di valore assoluto, con un divario economico che si sarebbe ampliato del 50%. Ha inoltre attribuito la crescita economica americana al primo mandato di Trump (2016-2020), sostenendo che sotto Biden vi sia stato un crollo dell’economia statunitense.

La contestazione di Parsi: “Numeri sbagliati”

Le affermazioni dell’eurodeputata non hanno convinto il politologo Parsi, professore di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano, che ha prontamente replicato: “Io non so dove lei abbia letto questi dati, onorevole”. Ceccardi ha quindi dichiarato di basarsi su un articolo del Financial Times, ma il professore ha ribattuto con fermezza: “Dire che il Pil americano è una volta e mezza quello europeo è una bestialità che non ho mai sentito da nessuna parte”.

Nel tentativo di dimostrare la veridicità delle sue affermazioni, Ceccardi si è detta pronta a reperire i dati sul web, ma Parsi ha ironizzato: “Sì, me li cerchi. Se li trova, son contento”. Il politologo ha poi suggerito che la leghista si riferisse forse alla crescita del Pil americano superiore di una volta e mezza rispetto a quella europea, precisando però che si tratta di due concetti molto diversi.

Lo scontro si accende: “Trattata da matricola”

Il dibattito si è infiammato ulteriormente quando Parsi ha affermato che l’economia americana non è affatto crollata sotto Biden e che, anzi, la crescita statunitense ha registrato risultati migliori rispetto a molte economie occidentali. Ha poi aggiunto: “Si possono avere tutte le opinioni del mondo, ma non si può giocare con i numeri”.

Visibilmente irritata, Ceccardi ha replicato: “A me non va di essere trattata da matricola da uno che fa il professorino in televisione”. Parsi, senza scomporsi, ha concluso con una stoccata: “Io sono un professore, è diverso”.