Milano, caos al corteo per Dax: antagonisti vandalizzano una Tesla, Salvini “Deficienti, spero che paghino”

Durante la manifestazione in memoria di Davide Cesare, atti vandalici contro esercizi commerciali e veicoli. La polizia indaga sui responsabili

Scontri e vandalismi nel centro di Milano

Nella giornata di ieri, Milano è stata teatro di un corteo in memoria di Davide “Dax” Cesare, militante del centro sociale di via Gola, ucciso nel 2003. La manifestazione, che ha preso il via da piazza XXIV Maggio, si è unita ad altre proteste, tra cui quelle pro Palestina e contro il DDL 1660. Durante il percorso, un gruppo di incappucciati ha messo in atto una serie di atti vandalici, prendendo di mira filiali bancarie, supermercati e persino un’auto Tesla parcheggiata lungo il tragitto.

Danni a una Tesla e assalto a negozi e banche

Un video diffuso dalla pagina Milano Bella da Dio mostra il momento in cui un gruppo di manifestanti ha accerchiato una Tesla bianca, vandalizzandola con spray, calci e colpi violenti. Alcuni di loro hanno imbrattato la carrozzeria con simboli anarchici, mentre altri hanno danneggiato i fari anteriori e il parabrezza. Uno dei facinorosi ha persino staccato uno specchietto laterale per utilizzarlo come arma contro il veicolo.

L’episodio ha suscitato reazioni indignate, tra cui quella del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha commentato sui social: “Quelli buoni e tolleranti… Ma come si può essere così deficienti? Spero che li becchino e che paghino fino all’ultima lira”.

Il proprietario dell’auto non è noto e non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma è probabile che abbia sporto denuncia. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando i filmati per identificare i responsabili degli atti vandalici.

Assalto a banche e supermercati lungo il corteo

Nel corso della manifestazione, altre attività commerciali sono state prese di mira. In via Zugna, alcuni manifestanti hanno rovesciato un cassonetto per poi utilizzarlo contro le vetrate di una filiale Unicredit. Un cartello stradale è stato sradicato e impiegato come ariete per sfondare la porta della banca, mentre all’interno sono stati lanciati diversi petardi.

Anche una filiale di Intesa San Paolo e un supermercato Carrefour sono stati attaccati. Prima di agire, gli incappucciati hanno oscurato le telecamere di sorveglianza per evitare di essere identificati.

La polizia sta raccogliendo prove e testimonianze per individuare i responsabili. Le immagini dei disordini, diffuse sui social, potrebbero fornire elementi utili alle indagini.