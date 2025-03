Polemica su Luciana Littizzetto, Salvini attacca: “Ripudiano l’Esercito e poi chiedono il riarmo europeo”

Le dichiarazioni di Luciana Littizzetto sui militari italiani durante “Che tempo che fa” scatenano la reazione di Matteo Salvini, che critica la posizione della comica sulla difesa europea.

Le parole di Littizzetto sui militari italiani

Durante la puntata di “Che tempo che fa”, andata in onda la scorsa settimana, Luciana Littizzetto ha espresso una forte critica nei confronti dell’ipotesi di un esercito europeo e del piano di riarmo dell’Unione Europea. Nel suo monologo, la comica ha ironizzato sulla capacità militare dell’Italia, facendo riferimento anche al generale Roberto Vannacci.

“E comunque, Ursulona, te lo devo dire: noi italiani la guerra non la sappiamo fare. Facciamo proprio cagare! Ti faccio vedere uno dei nostri generali, si chiama Vannacci – già dal nome, capisci, Vannacci – e ti rendi conto che non siamo tagliati per marciare in fila”, ha dichiarato Littizzetto nel suo intervento.

La comica ha poi citato l’articolo 11 della Costituzione italiana, sottolineando che l’Italia “ripudia la guerra” e che l’Unione Europea era nata con l’obiettivo di promuovere la pace. “Io pensavo che l’Europa fosse una di queste organizzazioni, ma ora mi sa che ci aspettano tempi un po’ difficili”, ha aggiunto Littizzetto, riferendosi alla direzione presa dalle istituzioni europee sul riarmo.

La replica di Salvini e il video dei militari italiani

Le parole della comica hanno suscitato numerose reazioni, tra cui quella del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha criticato duramente il suo intervento. Sulla sua pagina Facebook, il leader della Lega ha condiviso un video che mostra i militari italiani impegnati nelle operazioni di monitoraggio della piena dell’Arno a Pisa, accompagnandolo con un commento polemico.

“Ripudiano donne e uomini dell’Esercito italiano ma vanno in piazza per chiedere riarmi europei ed eserciti comuni. Non servono altri commenti”, ha scritto Salvini, facendo riferimento anche alla partecipazione di Littizzetto alla manifestazione pacifista di Roma.